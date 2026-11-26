Pablo Hernandez de Cos succede a Christine Lagarde a febbraio. Esperto monetario, gestirà inflazione e crisi Francia.

Pablo Hernandez de Cos, attuale governatore della Banca dei Regolamenti Internazionali, è stato scelto per succedere a Christine Lagarde. L'evento avvenuto giovedì segna l'inizio di un nuovo capitolo per la BCE. De Cos entrerà in carica nel prossimo febbraio. Questa nomina arriva in un momento cruciale per la stabilità economica europea.

Il profilo tecnico dell'esperto monetario

Pablo Hernandez de Cos è un tecnicamente esperto di politica monetaria. Era conosciuto da pochi al di fuori dell'ambiente bancario. La sua esperienza include la guida della Banca di Spagna. Ha navigato la crisi bancaria spagnola degli anni Duemila. Ha affrontato la pandemia di COVID-19 e l'aumento dell'inflazione nel 2022.

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Il suo ruolo alla BRI a Basilea è molto rilevante. Ha presieduto il Comitato di Basilea. Questo organismo stabilisce standard globali per le banche. Ha aiutato a coordinare il sostegno tra le banche centrali. Un esempio recente è stato il supporto a Jerome Powell negli Stati Uniti.

Approccio moderato e pragmatismo

Carsten Brzeski di ING valuta l'esperienza di De Cos. Lo definisce un moderato con entrambe le competenze. Non lo considera un falco aggressivo né una colomba. De Cos è flessibile nei dibattiti sulle politiche. Usa la teoria economica ma cambia posizione se necessario.

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Anatoli Annenkov di Societe Generale commenta il suo stile. Confronta il suo approccio con quello di Mario Draghi. Draghi ha dovuto prendere rischi individuali nel 2012. La BCE è un'istituzione più matura oggi. De Cos privilegia una presentazione di fronte unito. Costruirà sul lavoro di Christine Lagarde. Cercerà il consenso tra i ventisette membri del Consiglio.

Impatto sulla politica monetaria in Europa

La nomina di De Cos non cambierà la politica monetaria. La BCE continuerà a stringere gradualmente la politica. L'obiettivo è prevenire l'aumento dei costi energetici. Si vuole evitare che l'inflazione si generalizzi. La crescita economica deve essere preservata in questo processo.

L'eurozona affronta una potenziale nuova crisi. L'inflazione è troppo alta e continua a salire. La Francia è tra i paesi più indebitati in Europa. I costi di borrowing sono aumentati nei mercati. Il governo francese deve contenere la spesa. Le elezioni presidenziali si terranno il prossimo anno.

Prospettive future per l'istituzione

La BCE ha un mandato chiaro sulla politica monetaria. Non può proteggere singoli stati dalla politica fiscale. Può acquistare titoli se i mercati sono disordinati. Qualsiasi crisi in Francia avrà effetti a catena. De Cos sarà un leader di pensiero nel Consiglio. Combina fermezza con pragmatismo. Gestirà le aspettative degli investitori internazionali con cautela.