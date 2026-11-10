Pace Russia Ucraina: colloqui Abu Dhabi, posizioni inconciliabili

Colloqui mediati USA ad Abu Dhabi tra Russia e Ucraina finiscono senza accordi. Mosca e Kiev restano distanti su territorio e sicurezza europea.

Si è conclusa dopo circa quattro ore la prima sessione dei colloqui di pace tra Russia e Ucraina, media dagli Stati Uniti ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti. La diplomazia continuerà il proprio lavoro mercoledì prossimo, sebbene nessuna delle parti implicite si attenda risultati immediati o miracolosi. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha definito la giornata molto produttiva, mentre Jared Kushner, genero del presidente Donald Trump, ha sottolineato l'esistenza di idee per colmare le divergenze.

Richieste russe inconciliabili con Kiev

Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha respinto categoricamente qualsiasi proposta di tregua o cessate il fuoco senza un accordo finale definito. Mosca ha dichiarato che i colloqui si concentrano sui parametri della futura architettura di sicurezza regionale. Vladimir Putin esige il ritiro delle truppe ucraine da Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson. Le quattro regioni sono state annesse da Mosca nel settembre 2022, ma non sono state interamente occupate.

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La Russia impone inoltre all'Ucraina di rinunciare alla candidatura per entrare nella Nato. Il Cremlino richiede rigidi limiti alle forze armate ucraine e la rimozione delle restrizioni alla lingua russa e alla Chiesa ortodossa legata a Mosca. Putin rifiuta una tregua generale poiché ritiene che essa permetta a Kiev di riposare e rifornire le armi. Ha avvertito che la Russia raggiungerà i propri obiettivi con la forza se le condizioni non saranno accettate.

Resistenza ucraina e ruolo europeo

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky respinge la richiesta di cedere volontariamente territori non conquistati militarmente. Kiev rifiuta qualsiasi limitazione alle proprie forze armate o agli accordi con i partner occidentali. Questi ultimi sono considerati garanzie di sicurezza essenziali per impedire una nuova invasione russa. L'Ucraina sostiene che un cessate il fuoco immediato sia il primo passo necessario per negoziare un'intesa più ampia.

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Un incontro diretto tra Putin e Zelensky è visto da Kiev come l'unica via per risolvere le questioni territoriali. Gli europei presenti ad Abu Dhabi hanno affermato di voler sviluppare un quadro di sicurezza pratico. L'obiettivo condiviso da Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Unione europea e Nato è consolidare la sicurezza a lungo termine dell'Ucraina. Questo approccio mira a costruire la fiducia necessaria per una soluzione negoziata.

Reazioni diplomatiche e intensità del conflitto

La reazione russa alla presenza europea è stata sprezzante. Sergej Lavrov ha commentato che gli europei dovrebbero restare in albergo. Il suo vice, Alexander Grushko, ha definito gli europei un elemento di disturbo del processo. Sul campo, la guerra continua senza tregue. Durante la notte, la Russia ha lanciato centoseicuenta due droni e un missile balistico contro l'Ucraina.

Il ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver abbattuto centocinquantacinque droni ucraini. Gli obiettivi si trovavano sopra otto regioni russe e la penisola di Crimea. Quest'ultima è stata annessa dalla Russia all'Ucraina nel 2014. Giampiero Massolo ha commentato che l'Unione Europea cerca di contenere il putinismo di Trump. La sicurezza dell'Europa passa da un'Ucraina resistente per contenere la Russia.