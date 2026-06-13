Pace tra Pakistan e India e svolta in Armenia: accordo storico e nuove prospettive per il Caucaso

Il Pakistan annuncia la firma imminente di un accordo di pace con l'India grazie alla mediazione di USA e Iran. Intanto, in Armenia, la riconferma di Pashinyan rafforza la prospettiva europeista e la tregua con Azerbaijan e Turchia, avvicinando la stabilità nella regione del Caucaso.

Il Pakistan si sta preparando alla firma digitale di un accordo di pace con l' India , annunciato dal primo ministro Shehbaz Sharif . L'accordo, definito storico, mira a creare una base solida per una pace duratura tra i due paesi.

Sharif ha ringraziato gli Stati Uniti e l'Iran per il loro impegno nei negoziati, oltre ai vicini regionali per il sostegno. I colloqui tecnici sono previsti la settimana prossima a Islamabad, mentre gli incontri di Ginevra sono stati rimandati. Parallelamente, in Armenia, il premier Nikol Pashinyan ha confermato la sua vittoria elettorale, segnando una svolta verso l'integrazione europea e il distacco da Mosca.

La rinuncia al Nagorno-Karabakh ha aperto la strada a una tregua con Azerbaijan e Turchia, avvicinando la pace nel Caucaso e il rilancio di un'area strategica per geopolitica e commercio





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