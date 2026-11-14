Pace Ucraina: Abu Dhabi non ferma i missili ma apre canali diplomatici

Il vertice di Abu Dhabi non ha generato un cessate il fuoco, ma ha chiarito le posizioni su sicurezza e territori. Gli inviati Trump e Putin definiscono i prossimi passi.

Il 10 novembre si è svolta a Abu Dhabi una conferenza trilaterale tra le delegazioni di Stati Uniti, Russia e Ucraina, segnata dal paradosso di una guerra in corso mentre i negoziatori cercavano un accordo. In quella stessa data, i missili russi hanno colpito dieci regioni ucraine, danneggiando cinque grandi sottostazioni elettriche. Questo attacco ha sottolineato la fragilità delle trattative e la mancanza di fiducia tra le parti belligeranti.

Negoziati diplomatici e role di mediatore americano

I colloqui diretti riprendevano dopo nove mesi di silenzio, interrompendosi formalmente a febbraio. La ripresa è stata facilitata dalla mediazione degli inviati speciali di Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner. Questi ultimi hanno effettuato una complessa azione diplomatica tra Oslo e San Pietroburgo, ottenendo l'assenso in linea di principio da Vladimir Putin il 21 ottobre.

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Le aspettative pregresse erano estremamente basse, un fattore che ha influenzato l'atmosfera delle trattative. Al termine delle due giornate di lavoro, l'unico risultato concreto annunciato è stato uno scambio di prigionieri. Jared Kushner ha qualificato questo accordo come il più grande mai concluso, pur senza rendere pubblici i dati numerici specifici dei militari liberati.

Posizioni intransigenti su territori e sicurezza

Il capo della delegazione russa, Vladimir Medinsky, ha spostato il focus dal conflitto attuale al futuro sistema di sicurezza europeo. Medinsky, consigliere di Putin e ex ministro della Cultura, ha ripetuto la posizione massimalista russa secondo cui ogni centimetro di terra russa deve tornare sotto il controllo di Mosca.

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Inoltre, la Russia ha ribadito il suo rifiuto categorico dell'adesione dell'Ucraina a qualsiasi alleanza militare, incluso la NATO. Al contrario, la delegazione ucraina, guidata da Rustem Umerov, ha parlato di progressi senza fornire dettagli operativi. David Arakhamia, del partito Servitore del Popolo, ha ipotizzato un'intesa entro Capodanno, chiedendo la partecipazione diretta degli europei.

Al Cremlino, Vladimir Putin ha ricordato le proposte russe del dicembre 2021 sul ritiro delle forze Nato dall'Europa centro-orientale. Ha confermato la sua opposizione alla presenza di truppe europee sul suolo ucraino, mantenendo una distanza netta dalle richieste occidentali di garanzia di sicurezza.

Impatto militare e strategie di logoramento

Il contesto militare rimane cruciale per comprendere gli stalli negoziali. Secondo l'Istituto per lo Studio della Guerra, nell'ottobre le forze russe hanno perso più territorio di quanto ne abbiano conquistato, con un saldo negativo di circa 27 chilometri quadrati. Nonostante ciò, Mosca non ha completato la presa di Kostiantynivka.

D'altra parte, la guerra aerea è intensificata con 6.473 droni d'attacco lanciati contro l'Ucraina nel solo mese di ottobre. L'infrastructure energetica ucraina soffre ancora per i danni invernali, con circa l'80% della capacità di generazione elettrica compromessa. Entrambe le parti sembrano puntare su una strategia di logoramento piuttosto che su una vittoria rapida.

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Futuro delle trattative e ruolo dell'Europa

La distanza sul nucleo del contendere rimane immutata, come confermato da indiscrezioni e dichiarazioni di Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino ha rivelato che i negoziatori Usa avrebbero proposto il ritiro delle forze dal Donbas in cambio dell'adesione alla NATO. Questo segnale indica la volontà di mantenere la pressione diplomatica.

Steve Witkoff ha annunciato a Dublino che gli europei si uniranno al prossimo incontro. Jared Kushner ha riconosciuto che un accordo non potrà chiudersi senza la partecipazione europea al tavolo. Questo rappresenta un cambiamento fondamentale nella struttura dei negoziati futuri.

Il vertice di Abu Dhabi non ha risolto la guerra, ma ha chiarito gli scenari. Le ragioni dello stallo sono diventate più leggibili, definendo le condizioni necessarie per qualsiasi futura pace. L'Europa si prepara a un ruolo più attivo in un contesto dove lo stallo rimane la situazione predominante.