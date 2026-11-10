Pace Ucraina: Negoziati Abu Dhabi Sicurezza Postbellica Europa

Riaperti i negoziati a Abu Dhabi il 10 novembre per la pace Ucraina. Delegazioni USA, Russia, Ucraina ed Europa affrontano garanzie di sicurezza e ricostruzione.

Il 10 novembre ad Abu Dhabi si sono riavviati ufficialmente i negoziati di pace tra Kiev e Mosca, segnando un tentativo concreto di disgelo dopo oltre otto mesi di stallo diplomatico. L'incontro, mediato dagli Stati Uniti, vede la partecipazione di alte cariche governative e diplomatiche provenienti da entrambe le parti del conflitto, con un focus specifico sulle garanzie di sicurezza per il periodo postbellico.

Partecipanti e Architettura Diplomatica

La delegazione statunitense è guidata dagli inviati speciali Steve Witkoff e Jared Kushner, figure chiave nella mediazione attuale. Dal lato ucraino, il capo delegazione Rustem Umerov guida un team composto da Kyrylo Budanov, Davyd Arakhamia, Serhii Kyslytsia e Vadym Skibitskyi. La presenza russa è rappresentata dal capo della delegazione Vladimir Medinsky, mentre l'Europa è fatta presente da diplomatici di alto livello.

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Tra i rappresentanti europei figurano il francese Emmanuel Bonne, il tedesco Gunter Sautter, il britannico Jonathan Powell e l'italiano Fabrizio Saggio, consigliere diplomatico del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Completano il quadro i capi di gabinetto di Ursula von der Leyen, Bjoern Seibert, di Antonio Costa, Anna-Maria Boura, e di Mark Rutte, Geoffrey Van Leeuwen.

Priorità Strategiche Ucraine ed Europee

Rustem Umerov ha dichiarato che il primo incontro si terrà con i rappresentanti di Regno Unito, Francia, Germania, Italia, NATO e Commissione Europea, ai quali si uniranno gli inviati speciali statunitensi. Le priorità fondamentali delineate da Kiev includono la cessazione delle ostilità, l'ottenimento di garanzie di sicurezza affidabili per il dopoguerra, la ripresa economica dell'Ucraina e il progresso delle iniziative umanitarie.

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Fonti di Palazzo Chigi hanno sottolineato come il negoziato tocchi da vicino la sicurezza dell'intero continente europeo. Molte decisioni, dalle garanzie di sicurezza alla ricostruzione fino al percorso europeo dell'Ucraina, dipendono da posizioni armonizzate a Bruxelles. L'Italia ha richiesto esplicitamente di discutere il tema al Consiglio europeo informale di Dublino, mirando a una decisione finale a dicembre.

Reazioni USA e Prospettive Future

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha confermato che i colloqui potrebbero portare a progressi significativi sull'architettura di sicurezza postbellica per l'Ucraina e l'Europa. Rubio ha precisato che nulla è stato ancora deciso, nonostante le promesse del presidente Donald Trump di un accordo importante con la Russia che potrebbe coinvolgere tutta l'Europa, suscitando timori di una trattativa alle spalle degli alleati.

La sessione di due giorni si concentra dunque sul coordinamento delle azioni in vista della fase successiva dei negoziati, con un previsto incontro trilaterale tra Ucraina, Stati Uniti e Russia. L'obiettivo comune è avvicinare la pace attraverso un allineamento rigoroso delle posizioni, mantenendo la trasparenza necessaria per le popolazioni coinvolte nel conflitto.