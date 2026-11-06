Pace Ucraina: Trump a Abu Dhabi, Europa escluse le trattative

Jared Kushner annuncia colloqui a Abu Dhabi tra Usa, Russia e Ucraina. L'Europa resta esclusa. Meloni chiede voce unita per la sicurezza del continente.

Il prossimo vertice negoziale programmato per il 10-11 novembre ad Abu Dhabi vedrà sedersi ai tavoli rappresentanti di Russia, Ucraina e Stati Uniti, escludendo nuovamente i rappresentanti dell'Europa. Jared Kushner, genero di Donald Trump ed inviato speciale del presidente americano, ha confermato l'assenza dei leader continentali, pur garantendo che il momento europeo arriverà quando necessario. Trump si dichiara ottimista su un accordo imminente, affermando che qualsiasi intesa avrà ripercussioni dirette sulla sicurezza di tutto il continente europeo.

La posizione americana e la pressione europea

La realtà dei fatti appare meno lineare delle dichiarazioni ufficiali, rendendo poco credibile un'intesa rapida e definitiva raggiunta in pochi giorni. Questa dinamica aumenta significativamente la pressione sull'Unione Europea, che deve rispondere tempestivamente alle iniziative unilaterali statunitensi. Giorgia Meloni è in prima linea per chiedere a Bruxelles di chiarire chi ha l'autorità di parlare a nome di tutti gli stati membri in queste delicate trattative di pace.

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Prima e dopo l'incontro trilaterale negli Emirati Arabi Uniti, si terrà una serie di consultazioni tra gli alleati della Nato per affrontare le preoccupazioni di ciascun paese. Kushner ha sottolineato su X che, se si registreranno progressi concreti, si proverà ad allargare la partecipazione per un vertice futuro più inclusivo. La Russia, finora, non ha ricevuto alcuna proposta ufficiale, ma il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha riconosciuto che parlare di sicurezza europea senza gli europei risulta impossibile, evidenziando al contempo la mancanza di un portavoce unico per l'Ue.

Iniziative sparsi e richiesta di voce unica

Finora si sono registrate iniziative sparse che hanno irritato i leader europei, spingendo Palazzo Chigi a inviare una lettera al presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa. La premier Meloni chiede espressamente di parlare con una sola voce per aumentare le chance di successo diplomatico. Questa richiesta viene ben accolta da Bruxelles, dove il tema sarà affrontato al prossimo Consiglio informale di Dublino. Meloni sottolinea l'urgenza di agire velocemente, definendo la situazione come critica.

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Fonti vicine alla premier riferiscono che le soluzioni preferite da Palazzo Chigi sono due: affidare il mandato negoziale direttamente ad Antonio Costa o intraprendere un'iniziativa del formato E3, composto da Francia, Germania e Regno Unito, con un mandato specifico conferito dal Consiglio europeo. L'obiettivo è garantire coerenza nella rappresentanza europea durante i colloqui di pace.

Elezioni e urgenza geopolitica

L'Unione Europea sente la fretta di trattare, anche alla luce della sconfitta elettorale subita da Donald Trump, che apre uno spiraglio di speranza per nuovi equilibri. Con le elezioni in Spagna il 29 novembre, le presidenziali in Germania il 30 gennaio e in Francia il 18 aprile, l'Europa potrebbe presentarsi fra qualche mese con nuovi leader. Questi governi, che mal sopportano la guerra, assumono posizioni di forza che potrebbero cambiare le carte in tavola. Berlino ribadisce che dopo le elezioni di metà mandato negli Usa si avverte un nuovo senso di urgenza.

Il governo tedesco mantiene una linea ferma: non si può discutere della sicurezza dell'Europa senza l'Europa. Qualsiasi bozza di accordo dovrà ricevere il consenso della Nato. Il cancelliere Friedrich Merz ha sottolineato questo concetto a Trump durante una telefonata, subito dopo l'incontro del giovedì tra il presidente americano e l'inviato speciale russo Kirill Dmitriev. Del colloquio sono stati informati gli altri membri dell'E3 e gli altri leader europei, con la pretesa che tutti i membri dell'Alleanza atlantica siano coinvolti nei preparativi dei colloqui negli Emirati Arabi Uniti.

Divisioni interne e cautela militare

Anche il segretario generale dell'Alleanza atlantica, Mark Rutte, cerca di intercedere sfruttando i buoni rapporti con Trump. Lo rassicura della sconfitta elettorale del martedì, dicendogli di tenere duro e andare avanti, mentre prepara gli alleati alla natura dei negoziati. Rutte afferma che questo tipo di guerre si concludono sempre con un accordo che è una sorta di compromesso. Tuttavia, c'è da sfondare il muro di reticenza alzato dai paesi più a ridosso del conflitto, come l'Estonia.

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Il premier estone Kristen Michal ha dichiarato che l'Europa non deve svolgere un ruolo di mediatore, sostenendo che non bisogna cercare di compiacere il dittatore. I colloqui diretti con Vladimir Putin, secondo la sua visione, indeboliscono la posizione occidentale. La soluzione proposta è continuare con le sanzioni e costringere lo zar a sedersi al tavolo, mantenendo una posizione netta: o si sta con l'Ucraina o si scende a patti con la Russia, poiché non si possono avere due ruoli contemporaneamente.

Il primo ministro polacco Donald Tusk suggerisce di essere molto cauti sulle reali intenzioni della Russia. Secondo le sue fonti e quelle alleate, la minaccia russa continuerà a crescere e ci si può aspettare un'escalation, con i primi obiettivi che saranno gli Stati baltici e la Polonia. Anche Rutte condivide questo avviso: Mosca non è attualmente una minaccia diretta, ma quando il conflitto finirà il suo esercito sarà davanti al cortile di casa, non per semplice gusto di esserci. La sensazione generale è che passerà un'altra stagione prima di qualsiasi accordo reale.

Situazione sul campo e richieste ucraine

La Russia appare intenzionata a sfruttare l'inverno per fiaccare ancor di più il nemico. Non c'è centrale energetica che non sia stata bersagliata dai raid russi, come comunicato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L'ultimo attacco si è verificato oggi vicino alla città di Sumy, ma la situazione a Kiev è definita estremamente grave. Per provare a tenere testa al nemico, l'Ucraina avrebbe bisogno di 30mila droni al giorno, una risorsa cruciale per la difesa aerea e il monitoraggio del territorio.

Zelensky chiede certezze assolute, poiché ciò che conta è avere tutto nero su bianco. La questione non riguarda decine di punti tecnici, ma semplicemente la comprensione del risultato finale: se la Russia dovesse ricominciare ad attaccare, cosa succederà? Chi farà cosa, con quali mezzi e quando? Solo con queste garanzie chiare si potrà parlare di pace sostenibile, altrimenti il rischio di una nuova escalation rimane alto.