Padiglione India alla Biennale di Venezia 2026: Isha Ambani, intervista e sostegno alla Bellezza

Isha Ambani, una delle donne più influenti del panorama culturale indiano, racconta il suo passato alle prese con la Bellezza e la cultura. Con il suo apoyo al Padiglione Indiano alla Biennale di Venezia 2026, la Ambani dimostra il suo impegno per la bellezza e il rispetto per l’eredità culturale.

Padiglione India alla Biennale di Venezia 2026: Isha Ambani, intervista a una delle donne più influenti del panorama culturale indiano. Il racconto della cena esclusiva organizzata al Nita Mukesh Ambani Cultural Centre Isha Ambani, trentaquattro anni, è una delle donne più influenti del panorama imprenditoriale e culturale indiano, impegnata attivamente nel Nita Mukesh Ambani Cultural Centre - NMACC, il centro artistico multidisciplinare fortemente voluto da sua madre, Nita Mukesh Ambani appunto, e inaugurato nel 2023 a Mumbai.

Isha è al fianco della madre anche nelle attività di Reliance Foundation, organizzazione no-profit indiana nata nel 2010 per volere di Nita e Mukesh Ambani per sostenere una crescita dell'India sempre più sostenibile e diffusa, attraverso progetti educativi, medici, di trasformazione rurale e urbana anche attraverso eventi culturali e artistici. In questi giorni Isha Ambani è arrivata a Venezia per la settimana di apertura della Biennale Arte 2026, un appuntamento imperdibile che la vede protagonista di primo piano.

Infatti, rappresenta il NMACC che si è fatto sostenitore e promotore del Padiglione dell'India, commissionato dal Ministero della Cultura e dal Governo indiano. Un ritorno importante a Venezia, negli spazi dell'Arsenale, dopo sette anni dall’ultima partecipazione





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