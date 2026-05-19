Padova: la tragedia dei cinque sub e il dramma di Giorgio Bettin

La notizia della tragedia dei cinque sub, compresa quella del padovano Gianluca, ha riaperto un canale diretto tra due generazioni di padovani unite dallo stesso identico dramma. La tragedia ha lasciato un segno indelebile sulla vita di Giorgio Bettin, che ha chiuso per sempre con le sue immersioni e ha dovuto affrontare una fase di recupero dopo la tragedia.

Anna Maria, appassionata di fotografia subacquea, e altri cinque sub si sono immersi in acque profonde senza mai più risalire. Il corpo di Anna Maria è stato ritrovato dopo soli 20 giorni, mentre il marito, Giorgio Bettin , rimase in barca a attenderla.

La tragedia ha lasciato un segno indelebile sulla vita di Giorgio, che ha chiuso per sempre con le sue immersioni. Oggi, dopo quarant'anni, la città si prepara a accogliere Gianluca, un altro sub di Padova rimasto vittima del mare, e Giorgio si prepara a partecipare ai suoi funerali





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