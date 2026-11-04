Padri manager danesi aumentano stipendi e assunzioni femminili

Studio su 25 anni rivela che le aziende guidate da padri con figlie crescono del 4,4% in retribuzioni femminili e 2,9% in assunzioni, senza impatti negativi su produttività.

Nelle piccole imprese danesi, l'arrivo di una figlia cambia radicalmente le politiche di gestione delle risorse umane adottate dai direttori uomini. Una ricerca dettagliata ha dimostrato che la natalità femminile in seno ai capi aziendali stimola un aumento immediato e significativo delle retribuzioni e del numero di assunzioni riservate al personale femminile all'interno delle loro organizzazioni.

Metodologia dei dati danesi e risultati

Lo studio intitolato Cocca di papà: figlie, decisioni manageriali e disuguaglianza di genere è stato firmato da Maddalena Ronchi, docente alla Northwestern University, in Illinois, e Nina Smith, che insegna all'Università di Aarhus, in Danimarca. Combinando dati dettagliati provenienti dai registri danesi di lavoratori e aziende, monitorati nell'arco di 25 anni, sono emersi risultati che hanno attirato l'attenzione di economisti, psicologi e sociologi anche al di fuori degli ambienti accademici.

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I numeri mostrano un miglioramento concreto e misurabile. Quando i manager di sesso maschile nelle piccole imprese avevano avuto la prima figlia femmina, la retribuzione delle donne nei loro posti di lavoro era aumentata del 4,4 per cento. Contestualmente, l'occupazione femminile era cresciuta del 2,9 per cento. Per chi se lo chiedesse: vendite e produttività non sono affatto peggiorate, smentendo le teorie pessimiste sulla gestione aziendale.

Impatto psicologico e tempestività

La domanda su cosa sia accaduto nella mente dei capi-papà rimane complessa, ma la tempistica offre indizi importanti sui meccanismi psicologici in gioco. Se i dirigenti avessero modificato il proprio comportamento per rendere il mercato del lavoro accogliente per le proprie figlie come progetto futuro, lo avrebbero fatto molto più tardi. Invece, i cambiamenti si sono verificati subito dopo la nascita della bambina.

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Questa immediatezza suggerisce l'eliminazione di preferenze inconsce che potrebbero altrimenti spingere alcuni uomini a scegliere, tra i candidati, a parità di valore, persone del loro stesso sesso. L'esperienza personale del paternity sembra aver sovrascritto i pregiudizi sociali radicati, portando a decisioni più eque e merocratiche fin dal primo istante.

Contesto internazionale e differenze europee

I dati del 2023, pubblicati a settembre 2026, sottolineano che l'Italia si distingue per una doppia asimmetria di genere che non ha eguali in Europa. Con una percentuale di occupazione femminile del 52,5 per cento, l'Italia si colloca all'ultimo posto dell'Unione europea, con una differenza di oltre 13 punti percentuali rispetto alla media del 65,7 per cento.

Il divario riguarda anche il lavoro domestico. Le donne dedicano 4 ore e 15 minuti al giorno alle faccende familiari, con un divario di genere di 2 ore e 26 minuti, quasi il triplo di quello registrato nei Paesi nordici. Come rilevato dal comunicato dell'Istat, le due asimmetrie si sommano e si rinforzano, presentandosi insieme ai massimi livelli.

Conferme globali e prospettive future

Un'analisi condotta da un team di Harvard ha confermato queste tendenze a livello internazionale, confrontando i venture capitalist che hanno figlie con quelli che non ne hanno. Si è scoperto che i primi erano molto più propensi ad assumere socie nella propria azienda, e una maggiore diversità di genere migliorava i risultati finanziari.

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Altri studi, tra cui uno coordinato da Henrik Cronqvist dell'Università di Miami, hanno mostrato come gli amministratori delegati con almeno una figlia ottenessero punteggi di responsabilità sociale superiori di circa il 9 per cento. La teoria della socializzazione femminile indica che i padri adottano valori più inclusivi. Sebbene servano 123 anni per la parità totale al ritmo attuale, la mentalità non è immutabile e può evolversi rapidamente.