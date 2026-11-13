Paesi Bassi, Rob Jetten tenta di salvare il governo dopo lo scontro sulla tassa sul patrimonio

Il governo di minoranza di Rob Jetten nei Paesi Bassi prosegue i colloqui di crisi nel weekend dopo lo scontro sull'imposta sul patrimonio nel piano fiscale 2027.

Il primo ministro dei Paesi Bassi Rob Jetten ha annunciato venerdì 13 novembre 2026 che i partiti della coalizione di governo proseguiranno i colloqui di crisi durante il fine settimana, nel tentativo di evitare il crollo del governo di minoranza. La notizia arriva dall'Aia, dove il governo è sull'orlo della crisi dal giovedì precedente.

Jetten ha spiegato che compirà un ultimo disperato tentativo per tenere unito l'esecutivo. Dopo sette ore di colloqui di crisi con i leader dei partner di coalizione, il premier ha detto ai giornalisti: "Il nostro lavoro non è finito".

Also read Crisi Microsoft 365: Outlook e Teams down in 74 paesi

Il voto sul piano fiscale 2027 e l'imposta sul patrimonio

Il piano fiscale del governo olandese per il 2027 è al centro della crisi, perché include un emendamento che aumenterebbe le imposte sul patrimonio. La coalizione tripartitica guidata da Rob Jetten è divisa su un accordo che garantirebbe il sostegno dell'opposizione di sinistra al piano fiscale in cambio dell'accettazione, da parte della coalizione, di imposte più alte sul patrimonio.

Il partito VVD, favorevole alle imprese, si è opposto con veemenza all'emendamento sull'imposta sul patrimonio contenuto nel piano fiscale originale. Il D66 centrista di Jetten e i Democratici Cristiani lo hanno invece appoggiato.

Advertisement

Giovedì 12 novembre 2026 in serata il VVD ha votato contro il piano fiscale del proprio governo. Il testo è stato comunque approvato con una maggioranza risicata grazie al sostegno dei partiti dell'opposizione.

Il voto è stato il culmine di mesi di tese trattative di bilancio all'interno della coalizione. La maggioranza non esiste in nessuna delle due camere del parlamento, quindi la coalizione ha bisogno del sostegno dell'opposizione per tutte le proposte.

Le posizioni di Jetten e del VVD sul governo di minoranza

Rob Jetten punta a migliorare la cooperazione all'interno della coalizione, mentre la leader del VVD Dilan Yesilgoz ha definito il governo di minoranza un esperimento fallito. Le due posizioni mostrano una distanza netta sul futuro dell'esecutivo.

Jetten ha dichiarato che i leader della coalizione terranno discussioni approfondite nel fine settimana su come migliorare la loro cooperazione e ottenere il sostegno per le proprie proposte. Il premier resta quindi fiducioso in una soluzione interna.

Advertisement

Dilan Yesilgoz, in una conferenza stampa separata, ha affermato che non è possibile proseguire in questo modo: il governo non può andare avanti così. La leader del VVD ha aggiunto di sperare di trovare una via d'uscita, ma ha avvertito che, in caso contrario, tutti e tre i partiti dovranno trarne le proprie conclusioni.

Rischi di crisi per il governo Jetten e prossimi passi

Il rischio concreto è il collasso del governo di minoranza della coalizione tripartitica di Rob Jetten, che è in carica da meno di un anno. La coalizione dipende dall'opposizione di sinistra per ogni proposta, e questo rende ogni voto parlamentare una prova delicata.

Le consultazioni tra i partiti di governo proseguiranno nel fine settimana del 14 e 15 novembre 2026. L'esito dipenderà dalla capacità di Jetten, del D66, dei Democratici Cristiani e del VVD di trovare un'intesa sul piano fiscale 2027 e sulla tassa sul patrimonio.