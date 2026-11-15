Pagamenti a rate: nuove regole per Klarna, Scalapay e PayPal dal 31 dicembre 2025

Dal 31 dicembre 2025 le app di pagamento dilazionato devono verificare l'idoneità creditizia. Ecco come cambiano le regole per consumatori e piattaforme in Italia.

Le piattaforme digitali di pagamento a rate, tra cui Klarna, Scalapay e PayPal, devono preparare una significativa revisione dei loro processi operativi. Questo cambiamento strutturale è reso necessario dal recepimento della direttiva europea CCD2 nell'ordinamento italiano. Il governo ha formalizzato questa transizione attraverso il decreto legislativo 212, che stabilisce scadenze precise per l'adozione delle nuove normative.

Verifica dell'idoneità creditizia obbligatoria

Il punto cardine della normativa prevede che gli operatori valutino la capacità di rimborso del consumatore prima di approvare qualsiasi richiesta di pagamento dilazionato. Tale verifica è obbligatoria per garantire che il cliente possa sostenere il carico del debito senza compromettere la propria stabilità finanziaria. Se l'analisi preliminare evidenzia criticità nella situazione economica dell'utente, la piattaforma ha il potere e il dovere di rifiutare la transazione.

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Questa misura mira a proteggere i consumatori, in particolare quelli in condizioni economiche più fragili. I dati forniti dalla Banca d'Italia indicano che l'uso di queste piattaforme è prevalentemente diffuso tra nuclei familiari con redditi medio-bassi. Spesso questi utenti presentano una limitata disponibilità patrimoniale e debiti preesistenti che complicano la gestione del flusso di cassa mensile.

L'obiettivo principale non è limitare l'accesso al consumo, ma prevenire un sovraindebitamento progressivo. Le piattaforme ora devono utilizzare algoritmi più rigorosi per analizzare lo storico creditizio e le spese correnti. Solo dopo aver confermato l'idoneità del richiedente il servizio potrà essere attivato, assicurando trasparenza e correttezza nell'erogazione del credito.

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Nuovi obblighi informativi e pubblicitari

Oltre alla verifica finanziaria, le regole impongono severi standard sulla comunicazione commerciale. Le piattaforme non potranno presentare la rateizzazione come una semplice divisione del prezzo totale senza specificare chiaramente la natura creditizia dell'operazione. È necessario chiarire che dilazionare i pagamenti equivale ad accedere a un prestito, anche quando non vengono applicati tassi di interesse.

La normativa bandisce qualsiasi messaggio pubblicitario fuorviante o poco trasparente riguardo ai costi effettivi del servizio. Gli operatori devono fornire informazioni complete e comprensibili prima della conclusione dell'acquisto. Questo include dettagli sulle condizioni contrattuali, sui costi accessori e sulle conseguenze di un mancato pagamento, assicurando che il consumatore sia pienamente consapevole degli impegni che sta assumendo.

È inoltre vietata la pubblicizzazione che lascia intendere che l'indebitamento possa migliorare lo stile di vita o la situazione economica personale. Le comunicazioni devono essere oneste e realistiche, evitando di creare aspettative irrealistiche o di normalizzare pratiche finanziarie rischiose. La trasparenza diventa quindi un elemento centrale per mantenere la fiducia degli utenti e garantire un mercato equo.

Impatto sul mercato e tempistiche di attuazione

La data limite per l'entrata in vigore di queste disposizioni è fissata al 31 dicembre 2025. In questo periodo, le aziende coinvolte nel settore dei pagamenti rateali devono adeguare le loro piattaforme tecnologiche e i protocolli interni alle nuove norme. Klarna, Scalapay e PayPal hanno già annunciato che i loro servizi rimarranno attivi e che l'esperienza d'uso verrà modificata per rispettare le disposizioni di legge.

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Per i consumatori, l'adesione alle garanzie del credito al consumo porterà benefici concreti in termini di protezione legale. Le nuove regole includeranno diritti specifici sulle informazioni pre-contrattuali e sulle procedure di recesso. Questo quadro normativo più solido offre una maggiore sicurezza per gli utenti che scelgono di utilizzare servizi di finanziamento a breve termine per le loro acquisti quotidiani o occasionali.

Il contesto macroeconomico attuale, caratterizzato dall'aumento del costo della vita, rende queste tutele particolarmente rilevanti. L'impiego contemporaneo di più piattaforme può infatti creare un effetto cumulativo di rate diverse, rendendo difficile per gli utenti monitorare il debito totale. La nuova normativa cerca di colmare questa lacuna informativa, favorendo una gestione finanziaria più consapevole e sostenibile nel lungo periodo.