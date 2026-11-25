Riassunto e pagelle della puntata del 25 novembre 2026 di Che tempo che fa. Massime valutazioni per Max Angioni e Carlo Cracco, critiche per Stash e Pellacani.

La puntata andata in onda il 25 novembre 2026 del programma televisivo Che tempo che fa , condotto da Fabio Fazio su Rai News 24, ha registrato un notevole successo di audience e critica, distinguendosi per un mix equilibrato di ironia, gastronomia e approfondimento culturale. La serata, andata in scena nel noto studio di viale Jonio a Roma, ha visto il conduttore Fabio Fazio interagire con un cast di ospiti eterogeneo che ha spaziato tra il comico Max Angioni, lo chef stellato Carlo Cracco in collegamento e il musicista Cristiano Malgioglio, affrontando temi che spaziano dalla politica alle abitudini alimentari.

Il principale punto di forza della trasmissione è stata la performance di Max Angioni , che ha ricevuto la massima valutazione della serata con un voto di 9. L'attore e comico ha saputo movimentare la serata con una presenza scenica vivace, creando dialoghi spontanei e battute efficaci che hanno catturato l'attenzione del pubblico domestico fin dalle prime battute. La sua capacità di improvvisazione ha rappresentato il perno attorno al quale si sono snodati i momenti più divertenti, offrendo una pausa di leggerezza necessaria in un dibattito televisivo spesso gravoso.

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Carlo Cracco e la cucina in diretta

Un altro momento culminante è stato rappresentato dall'intervento di Carlo Cracco , apparso in collegamento video per discutere del suo nuovo libro dal titolo "Questo piatto è da rifare". Lo chef ha avuto l'opportunità di mettere alla prova le doti culinarie del giornalista Marco Marzullo, invitandolo a cucinare dal vivo. Nonostante le numerose proteste di Marzullo, che ha ammesso pubblicamente che la sua dieta si basa prevalentemente su pizza e brioche, Cracco è riuscito a convincerlo a provare a realizzare una ricetta semplice.

Il tentativo di Marzullo in cucina si è rivelato comico e disastroso, con la rottura di diverse uova e una serie di errori tecnici che hanno fatto sorridere l'intero studio. Lo chef Cracco, dal suo schermo, ha osservato la scena con professionale distacco, invitando il giornalista a osservare piuttosto che operare direttamente, in un compromesso che ha evidenziato la differenza abissale tra teoria e pratica in ambito gastronomico. Questa interazione ha dimostrato come lo stile diretto di Cracco possa essere utilizzato anche per intrattenere, senza perdere di vista il messaggio sull'importanza della competenza culinaria.

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L'ironia politica di Lapo Elkann

L'angolo dedicato alla satira politica è stato dominato da Ubaldo Pantani, nel ruolo di Lapo Elkann, che ha portato al tavolo della discussione il tema del Giorno del Ringraziamento americano. Pantani, con la sua tipica ironia tagliente, ha raccontato di essere stato a New York per "seguire" la ricorrenza, pur lamentando di essere stato tagliato fuori dai discorsi precedenti del programma. Ha proposto una riflessione critica sulla festività, sottolineando le contraddizioni storiche legate allo sterminio delle popolazioni native americane, definendo il ringraziamento "più di nome che di fatto".

Le sue battute sulla storia e sulla politica estera hanno ricevuto un punteggio di 7, confermando la solidità di questo segmento tradizionale del magazine di Fazio. La capacità di Pantoni di mescolare attualità e satira ha permesso di affrontare temi complessi con un linguaggio accessibile, mantenendo alta l'attenzione degli spettatori su questioni che spesso rimangono ai margini del dibattito mediatico italiano. L'intervento ha offerto una prospettiva Unique e provocatoria, stimolando il pensiero critico oltre la semplice risata.

Le valutazioni negative e le critiche

Non tutto è andato liscio per gli altri ospiti, con due valutazioni nettamente negative per Stash e Pellacani, che hanno ricevuto solo 5 punti. La loro partecipazione, pur prevista come chiusura del magazine con Novella Bella, è risultata deludente per il pubblico e per la direzione editoriale del programma. Novella Bella ha aperto con una battuta sulla crisi editoriale, citando il continuo ricambio di capiredattori, ma il resto dello scambio è stato percepito come scialbo e privo di inventiva.

Le battute prevedibili e la mancanza di dinamismo hanno portato all'insuccesso di questa coppia comica, che non è riuscita a catturare l'attenzione né con le sue battute né con i temi proposti. La critica è stata severa nel valutare la loro performance, ritenendola un peso per il ritmo della trasmissione. Questa valutazione bassa riflette l'aspettativa del pubblico di trovare sempre nuovi spunti di divertimento e non il semplice ripetersi di schemi comici già visti e logori.

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Cristiano Malgioglio e i temi recenti

Cristiano Malgioglio, con un voto di 8, ha portato all'attenzione del pubblico un problema sociale attuale riguardante i piccioni nella zona di viale Jonio a Roma. Il musicista ha raccontato di essere stato colpito da uno stormo di uccelli mentre si recava dal dentista, lamentando il tempo impiegato per recuperare la sua capigliatura bionda. La sua testimonianza ha dato risalto ai disagi patiti dai residenti nella zona, che sono costretti a rimanere in casa per evitare i liquami dei piccioni.

Inoltre, la puntata ha toccato brevemente altri temi di attualità, come la partecipazione dei The Kolors al prossimo Festival di Sanremo, dove il cantante ha confermato la presenza di una nuova canzone, sperando che non sia di malaugurio. Anche se gli spazi dedicati agli artisti musicali e alle personalità dello sport sono stati limitati, come nel caso delle medaglie d'oro di Pellacani o dei racconti di Orietta Berti, la serata ha mantenuto un equilibrio accettabile, grazie alla forza trainante degli altri segmenti. La trasmissione continua a porsi come un punto di riferimento per l'approfondimento informativo filtrato attraverso il prisma dell'intrattenimento intelligente.