Pagelle digitali: l'Italia migliora più della media UE, ma restano criticità su specialisti ICT e unicorni

L'Italia mostra progressi superiori alla media europea in 11 indicatori digitali su 14, ma il calo degli specialisti ICT e il basso numero di unicorni evidenziano fragilità strutturali. Il Pnrr ha fornito fondi record, ma la sfida è mantenere il passo.

Giugno è tempo di pagelle anche per il digitale. Se molte volte lo scrutinio annuale svolto dalla Commissione europea sulle performance nazionali in materia di infrastrutture e servizi di nuova generazione ha provocato forti mal di pancia a Roma, stavolta lo studente italiano può legittimamente gonfiarsi il petto.

Anche se solo il tempo, con le prossime pagelle, ci potrà dire se si tratta di un'illusione passeggera o di un cambio di passo strutturale. Su 14 indicatori chiave, l'Italia mostra infatti un progresso maggiore della media europea in ben 11 di questi rispetto ai valori dell'anno precedente.

In alcuni casi, il passo di marcia è addirittura più che doppio, come nella copertura delle reti tlc ad altissima capacità (+9,6% vs. +3,7%), nella diffusione dell'intelligenza artificiale nelle imprese (+100% vs. +48%) e in quella correlata dell'analisi dei dati (+26,7% vs. +9,5%) e perfino nelle competenze digitali di base, da sempre uno dei principali talloni d'Achille della digitalizzazione all'italiana (+8,9% vs. +4,3%). Naturalmente più ancora dei progressi conta il livello di preparazione.

E se parti da un'insufficienza o da una sufficienza a malapena raggiunta poco importa se migliori di più del primo della classe che andava così bene che ha pochi o nulli margini di miglioramento. Ma dato che negli anni precedenti questi progressi in media non venivano osservati è giusto sottolineare la performance di quest'ultimo anno (che in realtà è quella del 2025, visto il ritardo fisiologico nella raccolta delle statistiche ufficiali).

Peraltro, in alcuni indicatori nei quali siamo migliorati di più rispetto al resto dell'Europa avevamo già (rari) voti migliori rispetto al resto della classe, come nell'uso del cloud da parte delle imprese (arrivato al 68,1% contro il 46,7% della media UE), nell'accesso alle cartelle cliniche elettroniche (dove abbiamo raggiunto l'89,9% contro l'86,5%) e nei servizi pubblici digitali per i cittadini (con l'86,1% contro l'84,6%).

Segnano invece il passo, rispetto all'anno precedente, i servizi pubblici digitali, la copertura di base del 5G (che rimane comunque più elevata della media europea e vicina al 100%, anche se l'Italia più ancora del resto d'Europa fa molto male sul 5G più performante, quello standalone, non rilevato tra gli indicatori utilizzati dalla Commissione europea) e, dato decisamente più preoccupante, la percentuale di specialisti nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Qui l'Italia compie addirittura il passo del gambero, retrocedendo dal 4% al 3,8%, allontanandosi ulteriormente dall'obiettivo al 2030 che per il nostro Paese sarebbe raggiungere l'8,4%.

Una montagna che appare impossibile da scalare sia in quell'anno che a medio-lungo termine. Non che nel resto d'Europa vada molto meglio, considerando che il target medio 2030 è approssimativamente il 10% e nell'ultimo anno ci si è avvicinati solo di un decimo, arrivando appena alla soglia del 5%. Laddove ci vorrebbe Achille, specie di questi tempi di competizione tecnologica globale, abbiamo in pista solo la tartaruga.

D'altronde, pur facendo meglio dell'Italia, sulle competenze digitali di base l'Europa si ferma al 60% della popolazione (nel 2025! ) e sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale non va oltre il 20% delle imprese. Dove l'Italia fa ancora decisamente peggio della media europea, pur estremamente bassa rispetto a Stati Uniti e Cina in valore assoluto e a Israele e Regno Unito in termini pro-capite, è il numero degli unicorni, le startup non ancora quotate con valutazione finanziaria di almeno un miliardo di dollari.

In Italia sono passate da 11 a 13 ma il numero è ancora estremamente limitato rispetto alle 74 della Germania e alle 50 della Francia. Il segnale di un ecosistema nazionale dell'innovazione dove scalare in termini dimensionali è ancora molto complicato. E in un contesto che auspichiamo possa diventare davvero europeo nei prossimi anni, il rischio è che i sistemi nazionali più deboli siano erosi a favore di quelli più forti.

Del resto è vero che gli Usa hanno molti più unicorni di tutti gli altri (nel 2025 ben 1886 contro i 452 della Cina e i 324 dell'Ue) ma quasi la metà sono basati in California e nella maggior parte degli altri stati se ne registrano pochissimi se addirittura ci sono. Con una evidente spaccatura geografica anche nella capacità di creare ricchezza nelle diverse comunità.

Anche se l'ombra principale per l'Italia che emerge da quelle che una volta tanto sono buone statistiche si chiama Pnrr. Sia legata ai risultati raggiunti che al futuro che ci aspetta. Sui primi, è inevitabile notare che l'Italia è il Paese che ha ricevuto da Next Generation EU più fondi di tutti legati al digitale, ben 50 miliardi di euro.

Dei Paesi di grandezza paragonabile o vicina alla nostra solo la Spagna ha ricevuto fondi di entità simile (circa 40 miliardi). Dunque, è giusto riconoscere che finalmente lo studente svogliato di qualche anno fa si sta applicando, ma bisogna continuare su questa strada per colmare il divario con i leader europei e globali. Il miglioramento nelle competenze digitali di base è un segnale positivo, ma il calo degli specialisti ICT è allarmante e richiede interventi mirati.

Inoltre, il numero di unicorni resta troppo basso, indicando che l'ecosistema innovativo italiano fatica a crescere. Il Pnrr ha fornito risorse ingenti, ma è cruciale che vengano spese in modo efficace per garantire un progresso sostenibile. La vera sfida sarà mantenere il ritmo di crescita e non disperdere i risultati ottenuti





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