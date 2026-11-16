Pagelle Ultimate Traitor: Analisi delle performance dei concorrenti

Analisi dettagliata delle prestazioni e delle eliminazioni nello show Prime Video. Ecco chi ha eccelluto e chi ha fallito nella strategia psicologica.

La prima edizione di " Ultimate Traitor" su Prime Video si avvia verso la sua conclusione, segnando un momento cruciale in cui è tempo di assegnare le pagelle ai partecipanti. Prima ancora dello svolgimento della finale, emerge con chiarezza chi siano stati i protagonisti migliori e quali invece abbiano deluso le aspettative. Tra i vari concorrenti, diversi hanno lasciato il segno in chiave negativa, mentre anche tra coloro che hanno dimostrato buone performance, non sono mancate figuracce di rilievo. In sintesi, ogni partecipante si è meritato un giudizio dettagliato e specifico, basato sul comportamento adottato durante le varie fasi del gioco.

Strategie fallite: eliminazioni premature e errori tattici

Alcuni concorrenti hanno avviato la loro esperienza nel programma con convinzioni errate sulla propria sorte. In particolare, è entrata nel gioco con la ferma idea che far parte di una coppia avrebbe garantito una maggiore sicurezza. Questa tattica si è rivelata disastrosa, poiché è stata fatta fuori per prima. La sua eliminazione precoce è stata il risultato di una strategia precisa messa in atto dai Traditori, i quali hanno deciso di colpire il suo marito, Filippo, colpendo indirettamente anche lei. Dall'altra parte, un altro partecipante ha contribuito attivamente alla propria uscita, facendo praticamente fuori da solo. Non è ancora del tutto chiaro se avesse realmente visto qualcosa di sospetto o se le sue sensazioni fossero fondamentalmente corrette. Tuttavia, il suo pronostico azzeccatissimo riguardo al primo eliminato si è rivelato fatale durante il primo round table, portando alla sua immediata eliminazione.

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Altri giocatori hanno mostrato una lucidità che, paradossalmente, ha segnato la loro perdita. Uno di questi si è fatto subito riconoscere come un giocatore attento, freddo e lucido, una caratteristica che ha inevitabilmente attirato l'attenzione dei Traditori. La conseguenza di questa percezione è stata la sua eliminazione da parte dei traditori, un esito che avrebbe dovuto essere previsto fin dalle prime fasi. Un altro concorrente, invece, non è riuscito a controllare le proprie emozioni, comportandosi come un bambino in un negozio di giocattoli. Tra ghigni mal celati e continue richieste di ripetere le domande insidiose, alla fine si è fatto sgamare proprio dall'unico giocatore che aveva avuto cura di proteggere, ovvero Pasquale. Non è ancora chiaro perché la scoperta dell'esistenza di più scudi abbia destabilizzato così tanto il giocatore, spingendolo a comportarsi in modo strano e incoerente con la sua immagine iniziale.

Dinamiche di gruppo: sospetti, recitazione e voti decisivi

Da quel momento di instabilità, il giocatore è passato dall'essere considerato lealissimo a un sospetto agli occhi di molti. Ha perso il ballottaggio contro Valentina a causa di una situazione paradossale, ben riassunta dalle parole di Pasquale, che ha dichiarato: "Secondo me sei un bravissimo attore, ma io ho capito che sei un traditore dalle tue reazioni troppo esagerate". In altre parole, recita così bene da sembrare falso, rendendo palese la sua natura. Un'altra concorrente, invece, ha giocato con grande determinazione dalla fase iniziale fino al round table che ha portato all'eliminazione di Mario. Proprio lei, che aveva correttamente colto i segnali rivelatori su Valentina, conducendo gli altri allo smascheramento, si è lasciata ingannare dalla scena della "gattina" orchestrata da Valentina. Ha dato il voto decisivo che ha mandato a casa Mario, difendendosi inizialmente con la frase: "Oh, anch'io posso sbagliare", prima di accusare nuovamente senza successo e farsi infine eliminare, con grande soddisfazione di chi fino a quel momento aveva tifato per lei.

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Resta il dubbio su come si sarebbe comportata questa concorrente se fosse stata effettivamente una Leale. In qualità di Traditrice, si è chiusa in sé stessa, scegliendo di apparire come una donna taciturna e diffidente, arrivando al limite dello snobismo. Questo atteggiamento le è costato una pressione psicologica elevata. La prima volta, è riuscita a dissimulare il ruolo di vittima innocente, ma la seconda volta ha semplicemente ceduto, arrendendosi all'inevitabile eliminazione. La pagella su questa concorrente non richiede doppi sensi sessuali riguardo al modo in cui ha contribuito all'eliminazione di Mario, poiché le sue azioni sono state chiare e dirette. Un altro partecipante, invece, ha avuto successo nell'eliminazione di Awed, un risultato che gli va riconosciuto. Tuttavia, prima e soprattutto dopo aver fatto eliminare l'amico, non ha azzeccato nulla nelle sue mosse successive. Di fatto, non è mai stato preso in considerazione dalle traditrici quando c'era da scegliere chi eliminare, tant'è che un orologio fermo avrebbe azzeccato di più delle sue previsioni strategiche.

Lead del gioco: lucidità, accuse e leadership

Altri giocatori hanno mostrato percorsi contrastanti. Uno di essi, ad esempio, quando ha votato per Awed, è stato praticamente trascinato a forza dal gruppo. Ha continuato a riporre la sua fiducia in Lorella, totalmente ignaro che la donna, da lui considerata una specie di madre surrogata, fosse in realtà una matrigna cattiva. Ha avuto l'onestà di ammettere la propria ingenuità nel credere alla scenetta orchestrata da Valentina contro Mario, ma si è trattato di una presa di coscienza passeggera. Quando finalmente ha contribuito a scacciare la Nappi, ha iniziato a montarsi la testa, dichiarando: "Io faccio finta di essere stupido con Giulia, ma ho capito benissimo che lei è una traditrice". Una dichiarazione che ha suscitato ironia, ricordando la figura di Sherlock Holmes ma applicata a un contesto di gioco apparentemente più semplice.

Altri due concorrenti, invece, hanno dimostrato una crescita rapida. Uno di loro ci ha messo un po' a ingranare, lanciando accuse a casaccio nelle fasi iniziali. Tuttavia, il pugnale ricevuto gli ha conferito il "super potere" della lucidità. La seconda volta, ha usato perfettamente il doppio voto per salvare sé stesso e condannare Valentina, dimostrando una solidità e una stabilità mentali invidiabili, senza troppi fronzoli, ansie o manie di protagonismo. Un altro concorrente è entrato nel gioco facendo la finta tonta, diventando quello che dà del "pirlotto" a Biondo per non essersi fidato di lui. Visto che è stata la prima a notare le mosse di Lorella, si è permesso di agire con sicurezza. Quando gli hanno tolto l'amore, ha promesso battaglia, mantenendo la parola e diventando il leader incontrastato dei cacciatori di traditori.

Performance miste: silenzi e dichiarazioni controverse

Quando non è stato seguito nelle sue iniziative, ha promesso di chiudersi nel silenzio. In realtà, ha continuato a dirne di tutte, spesso a proposito, il che è stato un vantaggio per il gioco. Tuttavia, ha commesso un errore strategico fondamentale quando ha dichiarato: "La mia strategia è presentarmi ogni mattina a colazione con la faccia da Leale". Una strategia definita poco raffinata. Nonostante ciò, una delle partecipanti più amate dagli italiani ha dimostrato di essere una giocatrice eccezionale, mantenendo un'educazione e una postura che hanno resistito alla tensione del gioco. Vorremmo usare espressioni volgari per descrivere la frustrazione provata da molti nei suoi confronti, ma la sua condotta impeccabile impedisce di farlo, confermandola come una figura di spicco nel programma Prime Video.