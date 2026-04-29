Pagine d’aMare: Annunciati i Vincitori della Terza Edizione

La rassegna letteraria Pagine d’aMare ha premiato Lucio Bellomo con 33 Isole per la Narrativa e Giorgia Bollati e Marta Musso con I vagabondi del mare per la Saggistica. La cerimonia di premiazione si terrà a Pisa l'8 maggio.

La terza edizione della rassegna letteraria Pagine d’aMare ha concluso il suo percorso con la proclamazione dei vincitori, celebrando opere che esplorano il mare in tutte le sue sfaccettature.

Il premio per la sezione Narrativa è stato assegnato a Lucio Bellomo per il suo romanzo 33 Isole, pubblicato da Ugo Mursia Editore. Un’opera che, con la sua scrittura evocativa e la profondità dei suoi personaggi, è riuscita a catturare l'essenza del rapporto tra l'uomo e il mare, offrendo una narrazione avvincente e ricca di spunti di riflessione. La giuria ha particolarmente apprezzato la capacità dell'autore di creare un'atmosfera suggestiva e di affrontare temi complessi con sensibilità e originalità.

Per la sezione Saggistica, il riconoscimento è andato a Giorgia Bollati e Marta Musso per I vagabondi del mare, edito da Codice Edizioni. Un saggio che si distingue per la sua ricerca accurata e la sua capacità di analizzare il mare da una prospettiva multidisciplinare, esplorando la sua storia, la sua cultura e il suo impatto sulla società.

L'opera offre una visione completa e approfondita del mondo marittimo, arricchita da testimonianze dirette e da un'analisi critica delle sfide ambientali e sociali che lo riguardano. Oltre ai premi principali, la giuria ha deciso di assegnare anche delle menzioni speciali, riconoscendo il valore di opere che, pur non raggiungendo la vetta, si sono distinte per la loro qualità e originalità.

Nella sezione Narrativa, le menzioni speciali sono andate a Prua a Ovest di Massimo Gregori Grgič, pubblicato da Il Ciliegio Edizioni, e a Il sale di Penelope di Ilaria Potenza e Carlotta Santolini, edito da Ugo Mursia Editore. Entrambi i romanzi si sono distinti per la loro capacità di raccontare storie coinvolgenti e di esplorare temi importanti legati al mare, come l'identità, la memoria e il viaggio.

Prua a Ovest, in particolare, ha colpito la giuria per la sua ambientazione suggestiva e per la sua capacità di creare un'atmosfera di mistero e avventura. Il sale di Penelope, invece, si è distinto per la sua scrittura poetica e per la sua capacità di affrontare temi delicati con sensibilità e profondità.

Per la sezione Saggistica, le menzioni speciali sono state attribuite a Donne di mare di Macrina Marilena Maffei, pubblicato da Pungitopo Editrice, e a Relitti di Leonardo D’Imporzano, edito da Nutrimenti Mare. Donne di mare offre un'analisi approfondita del ruolo delle donne nel mondo marittimo, raccontando storie di coraggio, resilienza e determinazione. Relitti, invece, esplora il tema dei relitti marini come testimonianze del passato e come simboli della fragilità dell'ambiente marino.

Pagine d’aMare, rassegna promossa e organizzata dal Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, in collaborazione con il Ministero della Cultura, si conferma un evento culturale di rilievo nazionale. Quest'anno, l'edizione speciale si è avvalsa della collaborazione del Comune di Pisa, che ospiterà la cerimonia di premiazione l'8 maggio alle 17:30 presso la prestigiosa Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti.

La giuria, guidata da Sveva Sagramola e composta da Vittorio Macioce e Alberto Luca Recchi, ha svolto un lavoro meticoloso nella valutazione delle opere in concorso, premiando quelle che si sono distinte per la loro capacità di raccontare il mare in modo originale, approfondito e coinvolgente. Il ministro Musumeci ha sottolineato l'importanza della rassegna come piattaforma per la promozione della cultura del mare e per la sensibilizzazione sulle tematiche ambientali e sociali che lo riguardano.

La rassegna non è solo un'occasione per celebrare gli autori e le opere premiate, ma anche un'opportunità per riflettere sul ruolo del mare nella nostra società e per promuovere un approccio più sostenibile e responsabile verso questo prezioso ecosistema. Parallelamente, la Cina sta sfidando le profondità marine con la costruzione di una piattaforma galleggiante capace di raggiungere oltre 6 km di profondità, un'impresa tecnologica che sottolinea l'importanza crescente dell'esplorazione e della comprensione degli abissi oceanici





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