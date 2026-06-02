Painful Sex: Understanding the Musculoskeletal Cause and Solutions

The text discusses the misconception that pelvic floor muscle (PFM) dysfunction is primarily associated with menopause. It highlights the importance of recognizing the muscular component of PFM dysfunction and the role of trauma in perpetuating the issue. The article also emphasizes the need for a comprehensive evaluation by a specialist to accurately diagnose the cause of PFM dysfunction.

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La dottoressa Sabina Pelizzari, specialista d'eccellenza nella riabilitazione del pavimento pelvico, spiega i segnali da non ignorare e quando è il momento di chiedere aiutoè stato associato quasi esclusivamente alla menopausa. Una conseguenza della carenza estrogenica, dell’invecchiamento dei tessuti o di particolari condizioni ginecologiche. Eppure oggi gli specialisti osservano sempre più spesso lo stesso problema in, che finiscono per convivere con il dolore senza chiedere aiuto. Per vergogna, per imbarazzo o semplicemente perché pensano che sia normale.

«Il primo messaggio che vorrei far passare è che il dolore durante i rapporti non riguarda solo la menopausa. La sorpresa, per molte donne, è scoprire che all’origine del dolore potrebbe non esserci un problema ginecologico.

«Quasi sempre si tratta di una problematica muscolare», sottolinea Pelizzari. Il responsabile è spesso il, cioè una muscolatura eccessivamente contratta che rende difficile il rilassamento necessario durante la penetrazione. Anche ragazze fisicamente attive e con una muscolatura particolarmente forte possono essere interessate. A volte anche ragazze che hanno una vita sessuale attiva ma che non immaginano che il dolore possa dipendere da una contrattura muscolare.

Il rischio è che chi ha poca esperienza sessuale finisca per considerare quel fastidio inevitabile, rinunciando a cercare una soluzione. continua a essere un argomento poco discusso. Molte giovani donne arrivano a pensare che sia una questione caratteriale, emotive o semplicemente qualcosa da sopportare. In realtà rappresenta un sintomo preciso che può raccontare molto dello stato di salute del pavimento pelvico.

«Non dobbiamoQuando il problema è di origine muscolare, una visita ginecologica tradizionale potrebbe non essere sufficiente a individuare la causa. «Il ginecologo si occupa correttamente dell’aspetto ginecologico», spiega Pelizzari. «Ma non sempre entra nel dettaglio della componente muscolare, che invece spesso è proprio l’origine del dolore». Per questo motivo può essere utile una valutazione specialistica delspesso il sintomo compare in un punto, ma la causa si trova altrove.

Molte ragazze presentano una ridotta lubrificazione pur essendo in piena età fertile. Se a questo si associa una muscolatura già molto contratta, il rapporto può diventare doloroso. Secondo la specialista, esiste poi un aspetto di cui si parla ancora troppo poco.

«Tra i giovani capita spesso di dedicare poco tempo ai preliminari. Eppure rappresentano una fase importante per permettere ai tessuti di prepararsi correttamente al rapporto e favorire una lubrificazione adeguata. Una fretta che, unita a secchezza e tensione muscolare, può contribuire ad aumentare il disagio durante la penetrazione. Se la lubrificazione naturale non è sufficiente, il supporto di un lubrificante può fare la differenza.

Eppure molte donne continuano a viverlo con disagio, come se fosse il segnale di un problema. Io lo definisco il nostro, racconta sorridendo Pelizzari.

«Non dovrebbe essere visto come qualcosa di cui vergognarsi, ma come uno strumento per facilitare il rapporto e migliorare la qualità della vita. Il dolore durante i rapporti non è l’unico campanello d’allarme che può indicare una disfunzione del pavimento pelvico. Una sensazione di peso o tensione nella zona pelvica può essere un altro sintomo. Anche il trauma dimenticato che può riemergere anni dopo può essere collegato a questa disfunzione.

Uno degli aspetti più sorprendenti emersi dall’esperienza clinica riguarda il ruolo dei vecchi traumi. Anche se non sono più presenti nella nostra coscienza, possono continuare a influenzare la nostra salute e il nostro benessere. Per questo motivo è importante cercare di affrontare e risolvere questi problemi, anche se non sono immediatamente visibili





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