L'esercito pakistano conferma il dispiegamento di soldati in Arabia Saudita dopo il vertice dell'Alleanza della Mecca, confermando il sostegno militare regionale.

L'esercito pakistano ha confermato la domenica 29 novembre 2026 l'invio di truppe in Arabia Saudita. Questa mossa segue la riunione di sabato presso l'Alleanza della Mecca per la Difesa a Islamabad, segnando un passo concreto nella sicurezza regionale. L'iniziativa mira a rafforzare le capacità difensive saudite contro nuove minacce.

L'invio di soldati e il comunicato ufficiale

L'esercito pakistano ha dichiarato che il dispiegamento riflette un impegno incrollabile verso la sovranità e l'integrità territoriale dell'Arabia Saudita. Le truppe opereranno nel territorio saudita secondo gli accordi di cooperazione difesa esistenti. Questo comunicato rappresenta il primo commento pubblico militare sui dispiegamenti in Arabia Saudita.

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Partecipanti al vertice strategico di Islamabad

Il Comitato strategico, politico e di difesa ha incontrato leader civili e militari da Pakistan, Arabia Saudita e Turchia. Erano presenti Hakan Fidan, il ministro degli esteri turco, e Mohammad Ishaq Dar, il vice primo ministro e ministro degli esteri pakistano. Hanno partecipato anche Yasar Guler, il ministro della Difesa turco, e il principe Faisal bin Farhan Al Saud. La delegazione pakistana era guidata dal feldmaresciallo Asim Munir e dal ministro Khawaja Muhammad Asif.

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Origini dell'Alleanza della Mecca per la Difesa

L'Accordo congiunto di difesa è stato firmato ad agosto dopo l'escalation in Yemen. I combattimenti tra la milizia Houthi, allineata con l'Iran, e le forze saudite sono stati il fattore scatenante. I ripetuti attacchi degli Houthi contro il territorio saudita hanno reso necessaria questa struttura di difesa condivisa. La collaborazione punta a stabilizzare la penisola arabica dalle minacce aeree e missilistiche.

Precedenti dispiegamenti e contesto militare

Un rapporto Reuters di maggio indicava migliaia di soldati e uno squadrone di jet inviati durante conflitti regionali. A ottobre, un funzionario pakistano aveva riferito del dispiegamento di 30.000 a 40.000 soldati. Queste truppe aiutano a difendere i confini terrestri e a fermare gli attacchi con droni. La struttura militare è coordinata anche da Nauman Mahmood del patto di difesa.