Pakistan: Mediatore tra Iran e Stati Uniti nel contesto della Guerra in Medio Oriente

Il Pakistan si propone come mediatore nel conflitto tra Iran e Stati Uniti, sfruttando i suoi storici legami con entrambi i paesi e la sua posizione neutrale. Questo articolo esplora le ragioni dietro questo ruolo, le sfide affrontate e le ambizioni del Pakistan sulla scena internazionale.

Cosa c'entra il Pakistan nella guerra in Medio Oriente ? Il Pakistan si sta proponendo come mediatore tra Iran e Stati Uniti , una posizione strategica alimentata sia dall'impegno diplomatico del governo pakistano che dai solidi legami che il paese vanta con entrambi i contendenti, in un momento in cui pochi altri paesi possono vantare simili relazioni.

Il Pakistan, in particolare, è visto come un mediatore neutrale dal regime iraniano, in quanto non ospita basi militari statunitensi, a differenza di molti paesi del Golfo, coinvolti nel conflitto in quanto presi di mira da attacchi iraniani. Questa neutralità, unita alla sua storica funzione di intermediario, rende il Pakistan un interlocutore credibile. Storicamente, il Pakistan ha agito come punto di contatto, come dimostra la gestione della delegazione diplomatica iraniana a Washington, un compito svolto dall'ambasciata pakistana da quando le relazioni diplomatiche tra Iran e Stati Uniti sono state interrotte nel 1979. A questa neutralità strategica si aggiunge un approccio pragmatico alle relazioni internazionali. Il governo pakistano ha coltivato rapporti con figure chiave, inclusi gli Stati Uniti, attraverso canali formali e informali. Un esempio di questa strategia è l'accordo siglato a gennaio con gli USA, un passo che dimostra la volontà del Pakistan di collaborare con gli Stati Uniti su questioni di comune interesse e, indirettamente, rafforza la sua posizione come potenziale mediatore. Infine, non si può sottovalutare l'attivismo diplomatico in corso. Nell'ultimo mese, il primo ministro Shehbaz Sharif e il ministro degli Esteri Ishaq Dar hanno effettuato una trentina di telefonate con paesi del Medio Oriente, dimostrando un impegno costante nella ricerca di una soluzione diplomatica al conflitto. Questo impegno è motivato non solo dalla volontà di risolvere la crisi, ma anche dall'ambizione del Pakistan di ritagliarsi un ruolo di primo piano sulla scena internazionale, un obiettivo che il paese persegue da decenni. La guida dei negoziati tra Iran e Stati Uniti sarebbe un successo eccezionale per un paese come il Pakistan, impegnato a consolidare la sua posizione geopolitica e a risolvere sfide interne complesse. La posizione del Pakistan è inoltre influenzata da dinamiche interne e regionali. Il paese affronta problemi di ordine pubblico legati alla guerra in Medio Oriente, come la necessità di affrontare il blocco dello stretto di Hormuz, fondamentale per le esportazioni di petrolio e gas naturale, e ha dovuto adottare misure d'emergenza, chiudendo le scuole per due settimane e aumentando il lavoro da remoto per i dipendenti pubblici. La guerra ha anche riacceso tensioni interne, con un'escalation di violenze settarie tra sciiti e sunniti. Il Pakistan confina con l'Iran, dove gruppi armati che combattono per l'indipendenza sono attivi da decenni e potrebbero approfittare della situazione. Il governo pakistano è quindi sotto pressione, da un lato per gestire le implicazioni della guerra e, dall'altro, per sfruttare le opportunità diplomatiche che si presentano, con l'obiettivo di rafforzare la propria influenza e promuovere la stabilità regionale





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