Pakistan rilascia sorelle ex premier Imran Khan dopo 53 giorni

Il governo pakistano ha liberato Uzma Khan e Naureen Niazi dopo settimane di detenzione preventiva. Le misure miravano a evitare disordini durante le proteste antigovernative.

Il governo del Pakistan ha ordinato il rilascio di due sorelle dell'ex primo ministro Imran Khan, Uzma Khan e Naureen Niazi, dopo cinquanta giorni di detenzione. La decisione è stata comunicata giovedì, undici novembre, dal loro avvocato Mudassar Umar, confermando la liberazione dalla prigione di Kot Lakhpat a Lahore.

Rilascio sospeso minaccia ordine pubblico

Le autorità hanno motivato l'arresto anticipando una possibile minaccia alla sicurezza nazionale. La detenzione mirava a impedire disordini in vista di una marcia antigovernativa programmata dal partito di Imran Khan verso la capitale Islamabad.

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Il governo federale ha successivamente sospeso il governo provinciale del Khyber Pakhtunkhwa. Questa amministrazione era guidata dal partito di Imran Khan ed era responsabile dell'organizzazione della manifestazione, che infine non si è tenuta.

Il Ministero dell'Informazione non ha risposto alle richieste di commento relative ai dettagli ufficiali del provvedimento. Le sorelle sono state liberate dopo che il governo centrale ha sospeso i relativi ordini di detenzione.

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Critiche giuridiche alla detenzione

Wali Khan, figlio di Uzma Khan, ha espresso forte preoccupazione per la durata dell'arresto. Ha chiesto una spiegazione ufficiale sul motivo per cui sua madre fosse stata trattenuta per cinquantatre giorni consecutivi.

Wali Khan ha affermato che le decisioni prese dalle autorità non si basavano su solide fondamenta giuridiche. Ha definito la detenzione arbitraria e ha criticato anche la rapidità del successivo rilascio.

L'avvocato Mudassar Umar ha confermato che il governo ha formalmente sospeso i provvedimenti di carcerazione. Questa azione amministrativa ha permesso l'immediata uscita dalle celle di Lahore delle due donne.

Situazione di salute di Imran Khan

Il rilascio delle sorelle è avvenuto un giorno dopo il ricovero di Imran Khan presso un ospedale di Islamabad. Le autorità carcerarie lo hanno trasferito per ricevere cure mediche urgenti presso l'istituto di ricerca medica.

Imran Khan, settantaquattrenne, ha ricevuto un'iniezione per curare un problema oculare al lato destro. Il personale medico ha anche somministrato trattamenti specifici per controllare la sua pressione sanguigna.

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Imran Khan è rinchiuso nella prigione di Adiala a Rawalpindi dal duemilaventitré. L'ex leader politico era stato arrestato per oltre tre anni dopo aver perso il potere per sfiducia nel duemiladodici.

Prospettive legali e future azioni

Imran Khan deve affrontare numerose accuse di corruzione che hanno segnato il suo declino politico. Il partito Pakistan Tehreek-e-Insaf ha segnalato che un'altra sorella, Aleema Khan, rimane in carcere.

Tutte le condanne dell'ex premier, tranne una sola, sono state sospese o annullate dai tribunali. I procedimenti legali contro Imran Khan rimangono pendenti per diverse appellazioni in corso.

L'ex primo ministro nega fermamente qualsiasi illecito commesso durante il suo mandato. Afferma che le accuse siano strumentalizzate per motivi politici, una tesi respinta dalle autorità governative attuali.