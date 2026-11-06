Pakistan teme scrutinio Usa dopo vittoria democratica a Congresso

L'elezione dei democratici al Congresso Usa mette a rischio i benefici economici di Islamabad. La corte politica con Trump non ha portato aiuti concreti.

I leader pakistani hanno dedicato due anni a coltivare un rapporto speciale con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ma ora si preparano a affrontare un rigoroso scrutinio del Congresso americano. Questa nuova fase politica, determinata dalla vittoria dei democratici nelle elezioni di martedì, minaccia di mettere in discussione l'accesso privilegiato che Islamabad aveva ottenuto alla Casa Bianca negli ultimi ventiquattro mesi.

Opinione pubblica spera in riduzione crisi economica

Mentre l'élite politica e militare del Pakistan guarda alla situazione con preoccupazione, l'opinione pubblica ha una visione diversa e più ottimista riguardo al cambio di potere a Washington. Molti cittadini pakistani sperano che la transizione politica negli Stati Uniti possa alleviare la grave crisi del costo della vita, aggravata dalle tensioni tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Gli abitanti del Pakistan, una nazione sudasiatica con oltre 240 milioni di abitanti che dipende fortemente dalle importazioni, vedono i prezzi del petrolio, inflazionati dal conflitto, come un fardello principale per la maggior parte delle famiglie.

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Sajjad Ali, un residente di Karachi, ha dichiarato alla Reuters che crede che significativi negoziati con l'amministrazione statunitense attuale non siano possibili e che il sanguinolento conflitto non terminerà senza un cambiamento di governo. Asim Zafar, anch'egli originario di Karachi, ha espresso la speranza che i risultati elettorali possano frenare l'azione di Donald Trump. Zafar spera che questo possa portare a cambiamenti nelle politiche importanti e forse aiutare a prevenire alcune ingiustizie commesse contro i paesi musulmani.

Investigazioni minacciano accordi economici e militari

Per il governo pakistano e per la potente leadership militare, invece, l'esito delle elezioni è fonte di notevole ansia. Il corteggiamento verso Trump, culminato con la mediazione del Pakistan nella guerra tra Stati Uniti e Iran, ha assicurato a Islamabad un rapporto molto stretto con l'amministrazione precedente. Tuttavia, questo accesso privilegiato non ha ancora portato vantaggi economici chiari. Ora, un attento scrutinio da parte del Congresso sulle trattative di Islamabad con l'entourage di Trump minaccia di far saltare i benefici che i leader del Pakistan si aspettavano di ricevere.

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La strategia di avvicinamento è iniziata presto nel secondo mandato di Trump, con il capo dell'esercito Asim Munir, descritto ripetutamente da Trump come il suo "maresciallo preferito", come canale principale verso la Casa Bianca. Il pranzo tra i due leader di giugno 2025 si è svolto inusuale assenza di funzionari civili pakistani, centrando il militare nel riavvicinamento. Secondo l'esercito pakistano, i colloqui hanno superato la sicurezza per includere cooperazione in miniere, energia e criptovalute.

Accordi controversi e benefici economici limitati

Il Pakistan ha poi aderito al Board of Peace di Trump e lo ha nominato per il Premio Nobel per la Pace, attribuendogli il merito di aver aiutato a porre fine al conflitto con l'India di maggio 2025, anche se New Delhi nega che la mediazione USA abbia fermato le ostilità. La mediazione per l'Iran ha dato sostanza strategica a questo corteggiamento, con Islamabad che ha trasmesso messaggi e ospitato gli accordi di aprile tra USA e Iran, sebbene l'accordo finale è rapidamente fallito.

Per i consumatori, l'aumentata influenza diplomatica del Pakistan ha offerto poca protezione dai costi della guerra. La banca di export-import USA ha approvato 1,25 miliardi di dollari per il progetto di rame e oro di Reko Diq nel dicembre 2025. Tuttavia, la richiesta firma di 10 miliardi di dollari per una struttura del Tesoro USA rimane senza risposta. Numerosi accordi coinvolgono la famiglia di Trump o associati stretti, tra cui pagamenti in USD1 e un Memorandum per la riqualificazione dell'Hotel Roosevelt a New York, negoziato dall'inviato Steve Witkoff.

Rischio politico e futuro delle relazioni bilaterali

Il Pakistan ha anche piazzato un limitato ordine di droni con Powerus, la cui base di investitori include Donald Jr. ed Eric Trump. La portavoce della Casa Bianca Anna Kelly ha dichiarato a settembre che non esistono conflitti di interesse. Tuttavia, analisti come Husain Haqqani e Daniel Markey avvertono che le relazioni transactional potrebbero non resistere allo scrutinio, rischiando di macchiare l'intera relazione bilaterale se i negoziati apparissero guidati da interessi privati.