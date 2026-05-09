Pal di Venezia security breach leads to parking lot protest

The Israeli pavilion at the 2022 Venice Biennale was met with a protest by far-left activists who tried to stop the Israel pavilion at the museum's entrance, leading to a brief state of tension.

È terminato il corteo pro Pal di Venezia contro la presenza di Israele alla Biennale. Dopo un breve momento di tensione con la polizia davanti all'Arsenale, i manifestanti si sono radunati in cerchio per ascoltare alcuni interventi al megafono, prima di cominciare a disperdersi.

Durante il corteo, il numero degli attivisti è cresciuto fino a quasi 2mila. Cosa è successo L’unico momento di tensione tra Polizia e manifestanti, questo pomeriggio tra le calli di Venezia, durante la protesta contro la presenza del padiglione di Israele alla Biennale d’arte, si è verificato quando il corteo ha tentato di avvicinarsi all’ingresso dell’Arsenale, da cui si accede allo spazio espositivo israeliano.

Secondo gli organizzatori erano presenti circa tremila persone, mentre per le forze dell’ordine i partecipanti erano poco più di un migliaio. Lo sciopero dei lavoratori della cultura Alla protesta avevano aderito già in mattinata anche i lavoratori del settore culturale, in sciopero per solidarietà con il popolo palestinese. Dei 99 padiglioni presenti alla Biennale, una ventina sono rimasti chiusi.

Il caso del padiglione russo Non è stato invece chiuso il padiglione della Russia, la sua apertura, accompagnata martedì da numerose proteste, è stata limitata a pochi giorni e riservata esclusivamente agli addetti ai lavori. Da domani, giorno dell’inaugurazione ufficiale della Biennale Arte, il padiglione russo non sarà infatti aperto al pubblico. Una decisione legata alle sanzioni europee contro la Russia e alle forti pressioni politiche internazionali. La Commissione europea avrebbe persino minacciato il taglio dei finanziamenti.

Lo scontro tra Buttafuoco e Giuli A difendere la presenza del padiglione russo, seppur per pochi giorni, è stato il direttore della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, secondo il quale la cultura deve restare uno spazio di dialogo neutrale anche tra Paesi in guerra





TgLa7 / 🏆 25. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Venice Biennale Padiglione Di Israele Pal Renn Èment Padiglioni Chiusi Padiglione Della Russia Pietrangelo Buttafuoco Gli Attivisti Risalino

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Biennale di Venezia, tensione al corteo pro-Pal. E decine di padiglioni chiudono in segno di protesta contro…Oltre mille attivisti in marcia alla Biennale di Venezia contro il padiglione israeliano. Sciopero in 19 padiglioni

Read more »

Biennale Arte, scontri tra polizia e pro Pal a Venezia. Serrata anti-IsraeleNessun ferito. Salvini: 'Sono qui per mettere mio mattoncino per fine polemiche'

Read more »

Venezia: proteste contro gli altri espositori dopo l'apertura dell'esposizione d'arteIl giorno prima dell'apertura del padiglione dell'esposizione d'arte di Venezia, sono finite alcune centinaia di persone a protestare contro la presenza di Israele alla Biennale, una delle esposizioni d'arte contemporanea più importanti al mondo che, sabato, aprirà al pubblico. In tarda serata, un breve corteo partì da via Garibaldi vicino ai Giardini della Biennale con striscioni che chiedevano la liberazione della Palestina e accusavano Israele di genocidio. Poco dopo, le forze dell'ordine si precipitavano a stop il cercone, interrompono il corteo e encouragebbero poi la convivenza pacifica. Alcuni padiglioni sono stati chiusi temporaneamente da personale che manifestava solidarietà alle proteste contro la presenza di Israele alla Biennale. Anche il ministero degli Esteri israeliano ha esordito la dissociazione e ha accusato la decisione della Biennale di tradire i principi etici.

Read more »

Sgarbi, il video a sorpresa alla Biennale: compleanno a VeneziaButtafuoco: 'Auguri a un maestro che ha saputo accompagnare un grande pubblico alla potenza, alla verità e alla bellezza dell'arte'

Read more »