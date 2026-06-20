Palazzo Chigi assume: concorso per 130 unità di personale non dirigenziale nella trasformazione digitale

Il bando della Presidenza del Consiglio dei ministri per il reclutamento di 130 unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato da inserire nei ruoli del Dipartimento per la trasformazione digitale. Due profili: Specialista di settore scientifico tecnologico (80 posti) e Specialista di comunicazione e sistemi di gestione informatici (50 posti). Inquadramento categoria A, posizione F1. Requisiti, prove scritte, termini per la domanda.

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha pubblicato un bando di concorso per il reclutamento di 130 unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato da destinare al Dipartimento per la trasformazione digitale.

L'obiettivo è rafforzare le competenze tecnologiche e organizzative necessarie per accompagnare i processi di innovazione digitale della pubblica amministrazione. Il termine per presentare la domanda è perentorio: dopo la scadenza non saranno accettate ulteriori candidature. La partecipazione richiede autenticazione tramite il sistema online dedicato. Il concorso prevede due profili professionali distinti.

Il primo, Specialista di settore scientifico tecnologico (codice DTD1), comprende 80 posti e riguarda attività legate alla trasformazione digitale, sistemi informativi, infrastrutture tecnologiche, gestione dei dati e sviluppo di soluzioni innovative. Di questi, 58 potranno essere assegnati a sedi territoriali di altre amministrazioni mediante specifici accordi.

Il secondo profilo, Specialista di comunicazione e sistemi di gestione informatici (codice DTD2), conta 50 posti e coinvolge il supporto alle attività di comunicazione digitale, gestione dei sistemi informativi e organizzazione dei processi di innovazione. Anche per questo profilo, 36 unità potranno essere dislocate in sedi territoriali di altre amministrazioni.

Tra i requisiti generali per la partecipazione figurano: cittadinanza italiana o equivalenti secondo la normativa vigente, maggiore età, pieno godimento dei diritti civili e politici, idoneità fisica all'impiego e assenza di condizioni che impediscano l'assunzione nella pubblica amministrazione. Inoltre, per ciascun profilo è richiesto il possesso di specifici titoli di studio, dettagliati nel bando.

La prova scritta consisterà in 60 quesiti a risposta multipla su materie tecniche, organizzative e normative, tra cui project management, sistemi informativi, intelligenza artificiale, sicurezza dei dati, digitalizzazione della PA e normativa sugli appalti. Per il profilo tecnologico saranno centrali competenze su architetture ICT, reti, database, sviluppo software e tecnologie web; per il profilo comunicazione e gestione saranno valutate anche competenze in comunicazione pubblica, digital marketing e social media.

Il contratto di lavoro prevede l'inquadramento nella categoria A, posizione economica F1, del comparto autonomo PCM relativo al triennio 2019-2021. Si tratta della posizione iniziale più elevata per il personale non dirigente della PA, equiparata al profilo di funzionario specialista.

Le tabelle retributive aggiornate del comparto PCM non sono disponibili, ma per la fascia A/F1 si può stimare una retribuzione lorda annua compresa tra circa 24.000 e 30.000 euro, con possibili integrazioni legate a premi di produttività e indennità di sede, definite dalla contrattazione integrativa. L'inserimento mira a dedicare risorse qualificate alla spintainnovativa della pubblica amministrazione, soprattutto in settori chiave come la cybersecurity, l'intelligenza artificiale e la gestione dei dati.

Il Dipartimento per la trasformazione digitale, guidato dal sottosegretario con delega, sta consolidando la propria struttura per far fronte alle crescenti sfide della digitalizzazione dei servizi pubblici. Questi posti rappresentano un passo significativo verso il potenziamento dell'amministrazione digitale italiana, un tassello fondamentale nel Piano di Ripresa e Resilienza e nel più ampio processo di modernizzazione del Paese. La distribuzione tra sede centrale e sedi territoriali favorisce un impatto diffuso sul territorio, valorizzando la collaborazione con altre amministrazioni.

I candidati selezionati saranno chiamati a contribuire a progetti di rilievo nazionale, dalla definizione di standard tecnici all'implementazione di piattaforme condivise, influendo direttamente sulla qualità e sull'efficacia dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata in via definitiva e il calendario delle prove sarà comunicato successivamente





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