Celebrazioni per l'80esimo anniversario della Repubblica: la sede del governo si illumina con il Tricolore e accoglie i cittadini tra musica, storia e copie della Costituzione.

Palazzo Chigi si illumina per l' 80esimo anniversario della Festa della Repubblica: lo spettacolo di luci a Piazza Colonna. Celebrazioni per l' 80esimo anniversario della Repubblica: la sede del governo si illumina con il Tricolore e accoglie i cittadini tra musica, storia e copie della Costituzione.

Dalle ore 21:00 di lunedì 1° giugno fino alle 23:59 di martedì 2 giugno 2026, la facciata principale del palazzo si trasforma in un palcoscenico visivo. Con la sola sospensione durante le ore diurne, l'edificio è protagonista di un innovativo e immersivo spettacolo di luci. L'evento propone una sequenza di composizioni e scomposizioni virtuali studiate per dialogare direttamente con gli elementi architettonici del palazzo.

Le immagini si alternano a richiami simbolici al Tricolore, offrendo uno spettacolo che unisce l'innovazione tecnologica alla memoria istituzionale. Lo spettacolo culmina con la proiezione sulla facciata di Palazzo Chigi del logo realizzato dalla Presidenza del Consiglio per l'80esimo anniversario della Repubblica, frutto di una rielaborazione artistica e digitale della pavimentazione storica presente al centro della Sala del Consiglio dei ministri.

Martedì 2 giugno 2026, poi, porte aperte a Palazzo Chigi per visite guidate (dalle 12.30 alle 19.30, con ultimo ingresso ore 19.00), lungo un percorso che comprenderà il Cortile d'Onore e le principali Sale del Palazzo. Ai visitatori viene consegnata una pubblicazione realizzata appositamente per l'80esimo anniversario della Repubblica, con la Costituzione Italiana, il testo dell'Inno nazionale e la composizione cromatica ufficiale del Tricolore.

Nella pubblicazione è disponibile anche un QR code, che consente ai cittadini di collegarsi ad una sezione multimediale del sito del governo dedicata al 2 giugno. L'apertura straordinaria della sede dell'esecutivo è accompagnata da un programma di esibizioni musicali affidato alle Bande musicali e alle Fanfare delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Soccorso pubblico. Le esibizioni hanno inizio alle ore 14.30 con la Fanfara dei Bersaglieri, che esegue l'Inno Nazionale nel Cortile d'Onore di Palazzo Chigi.

Il programma prosegue in Piazza Colonna con l'esibizione della Fanfara dei Bersaglieri; della Banda della Polizia Locale di Roma Capitale; della Banda del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; della Banda della Croce Rossa Italiana; della Banda della Guardia di Finanza; della Banda della Polizia Penitenziaria; della Banda della Polizia di Stato; della Banda dell'Arma dei Carabinieri; della Banda dell'Aeronautica Militare; della Banda della Marina Militare. Il programma musicale si conclude intorno alle ore 19.15, con l'esibizione della Banda dell'Esercito Italiano che eseguirà il Canto degli Italiani nel Cortile d'Onore





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