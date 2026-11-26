Palazzo Trussardi a Bergamo è in vendita. Una dimora del 1570 con 5.150 mq, 15 camere e vista UNESCO. Scopri i dettagli e la storia.

Palazzo Trussardi, imponente dimora storica situata a Bergamo, è attualmente in vendita. La proprietà si trova all'interno delle mura veneziane, un sito riconosciuto come patrimonio dell'umanità dall'Unesco, offrendo una posizione di assoluto prestigio e visibilità internazionale. L'immobile rappresenta un'occasione rara nel mercato immobiliare di lusso per acquirenti che cercano non solo una residenza, ma un pezzo vivente della storia architettonica italiana. La vendita è gestita direttamente da Christie's International Real Estate, che si occupa della promozione e della gestione degli interessi da parte di potenziali investitori o privati di alto livello.

Dettagli architettonici e superficie immobiliare

L'annuncio ufficiale rivela le immense proporzioni della struttura, che si estende su una superficie totale di cinquemilacentocinquanta metri quadrati. Gli interni sono caratterizzati da quindici camere da letto e venti bagni, distribuiti su più livelli collegati da imponenti scalinate e rivestiti in lucidissimi marmi di alta qualità. La residenza include anche cinque appartamenti indipendenti, ciascuno di circa duecento metri quadrati, che sono stati completamente ristrutturati negli anni scorsi da Nicola Trussardi, membro della famiglia fondatrice del celebre marchio di moda. Fino al 2015, questi spazi riservati non sono mai stati dati in affitto, mantenendo un livello di esclusività e integrità d'uso molto elevato.

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Posizione strategica e vista panoramica

La posizione privilegiata del palazzo offre prospettive uniche sulla città, combinando privacy e centralità storica. Dalla struttura è possibile ammirare le antiche fortificazioni, la parte bassa della città e le colline circostanti, in un contesto immerso nella natura pur restando nel cuore urbano. L'edificio si dispiega attorno a un elegante cortile interno, conservando le proporzioni e la gerarchia spaziale tipiche delle grandi residenze nobiliari italiane. L'attribuzione dell'opera all'architetto rinascimentale Gerolamo Gallinari sottolinea il valore culturale dell'immobile, che è stato mantenuto intatto dalla famiglia Trussardi dal 1983, anno in cui è diventata la loro residenza privata.

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Storia recente e valutazioni di mercato

Palazzo Trussardi ha fatto parte della vita privata di Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker quando la coppia era ancora unita maritalmente, aggiungendo un certo interesse mediatico alla trattativa. Quando l'immobile fu messo sul mercato per la prima volta, dieci anni fa, il valore richiesto era di diciotto milioni di euro, una cifra che corrispondeva a circa tremilacinquecento euro al metro quadrato. Questo prezzo risultava inferiore alla metà del valore minimo medio della zona all'epoca. In tempi più recenti, quando si era parlato di un potenziale interesse da parte di Ebbie Nakhjavani, imprenditore americano proprietario del Grand Hotel di San Pellegrino, si era ipotizzato che un accordo potrebbe chiudersi con una cifra tra i nove e i dieci milioni di euro.

Condizioni di vendita e prezzo richiesto

Ad oggi, il prezzo di vendita non è stato reso pubblico e rimane disponibile esclusivamente su richiesta ai potenziali acquirenti qualificati. Christie's International Real Estate gestisce l'intera procedura di vendita, garantendo discrezione e professionalità in un'operazione di tale portata. La mancanza di un prezzo fisso nell'annuncio riflette la natura unica dell'asset, che non può essere facilmente confrontato con altre proprietà residenziali standard. La famiglia Trussardi ha continuato la tradizione di attenta conservazione dell'edificio, assicurandosi che ogni intervento rispettasse l'integrità architettonica e il carattere originale della dimora rinascimentale.