Il Comune di Palermo stoppa il villaggio natalizio con Babbo Natale gay e Befana lesbica. Gli organizzatori denunciano omofobia e censura politica.

Il Comune di Palermo ha negato l'autorizzazione per il villaggio natalizio previsto dalla Vucciria, bloccando la presenza di un Babbo Natale gay e di una Befana lesbica. L'iniziativa, che doveva tenersi dall'1 dicembre al 6 gennaio, ha scatenato una viva polemica tra l'amministrazione locale e gli organizzatori dell'evento. Giuliano Forzinetti, assessore alle Attività produttive, ha comunicato la mancata concessione, definendo la manifestazione abusiva.

Il punto di partenza della contestazione risiede nella natura dell'allestimento proposto. L'evento, chiamato Christmas Village Lgbtq+, prevede la presenza di Salvo Ingui', noto attore palermitano e primo mister gay d'Italia, nel ruolo del Babbo Natale. Per gli organizzatori, questa scelta rappresentava una modernizzazione delle tradizioni, mentre per l'Assessorato alla Cultura si trattava di una distorsione dei simboli natalizi.

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La posizione dell'amministrazione comunale

Gli assessori comunali hanno motivato il rifiuto basandosi sul rispetto delle tradizioni locali. Giuliano Forzinetti ha dichiarato con fermezza che non è stata rilasciata alcuna autorizzazione per l'iniziativa, esprimendo contrarietà alle modalità di presentazione dell'evento. Ha sottolineato che il rispetto dei diritti di tutti è innegabile, ma che tale affermazione non deve avvenire attraverso la rivisitazione delle tradizioni consolidate.

Anche Antonio Rini, assessore alla Cultura, si è espresso in modo netto contro l'iniziativa. Rini ha specificato che, fino alla fine del suo mandato, l'amministrazione non darà mai il via libera a progetti che snaturino il significato dei simboli della tradizione siciliana nel contesto della programmazione culturale natalizia. La sua posizione evidenzia una volontà politica di preservare l'iconografia classica delle feste.

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La replica degli organizzatori LGBTQ+

La reazione degli organizzatori è stata immediata e dura. Maximo De Marco, regista e attore promotore dell'evento, ha definito quanto accaduto incredibilmente grave. Ha accusato i politici di destra di aver attaccato un semplice Babbo Natale solo per la sua autodefinizione gay. Secondo De Marco, questa vicenda conferma l'esistenza di un clima omofobo nel Paese.

De Marco ha inoltre chiarito gli aspetti logistici per confutare l'accusa di occupazione abusiva del suolo pubblico. Ha spiegato che gli eventi si svolgono interamente all'interno delle attività della Gay Street alla Vucciria. La zona interessata, un tratto di via Argenteria, è già chiusa alla circolazione automobilistica. Ha inoltre precisato che non si tratta di una manifestazione a pagamento.

Confronti internazionali e impatti sociali

Per contestualizzare la gravità della situazione, Maximo De Marco ha effettuato un paragone con altre realtà europee. Ha raccontato che, se una vicenda simile fosse accaduta a Barcellona, dove vive da venti anni, si sarebbe scatenata una rivoluzione sociale. Questo confronto serve a evidenziare la percezione di un ritardo culturale e legislativo nella città siciliana rispetto ad altre capitali europee.

L'episodio mette in luce un conflitto tra conservazione dell'identità tradizionale e richieste di inclusività. Da una parte, le istituzioni locali difendono la sacralità dei simboli natalieri storici. Dall'altra, le comunità LGBTQ+ e i loro sostenitori vedono nel divieto un atto di esclusione e censura. La tensione resta alta in attesa di eventuali sviluppi legali o mediatici.

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Prospettive future e reazioni della comunità

La vicenda del Christmas Village Lgbtq+ alla Vucciria rappresenta un caso studio sulle dinamiche identitarie contemporanee. Mentre l'amministrazione di Palermo mantiene una posizione ferma e intransigente, gli attivisti e gli artisti coinvolti continuano a denunciare quelle che percepiscono come ingiustizie sistemiche. Il dibattito pubblico si concentra ora sul bilanciamento tra rispetto delle tradizioni e libertà di espressione.

Le prossime settimane saranno determinanti per capire se ci saranno tentativi di mediazione o azioni legali da parte degli organizzatori. Nel frattempo, la Vucciria rimane un simbolo di questa divisione, con gli stand natalizi che si preannunciano privi delle figure controversie che dovevano caratterizzarli. L'impatto sociale di questa decisione sarà monitorato da entrambe le parti coinvolte nel conflitto.