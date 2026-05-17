Palermo-Catanzaro: Catanzaro vince ancora di più con il VAR

The evening was long for Palermo as they played against Catanzaro in the first half of the play-off semi-final of Serie B.

Notte fonda per il Palermo a Catanzaro nel primo tempo della semifinale d'andata dei play off di Serie B. La squadra rosanero infatti va al riposo sotto di tre reti colpita da capitan Iemmello e dal giovane Liberali.

I calabresi iniziano subito con il piglio giusto e dopo appena un minuti passano con il proprio centravanti che è bravo a sfruttare un cross di Cassandro per battere Joronen. Al quarto d'ora di gioco arriva anche il raddoppio del numero nove: angolo pericolosissimo con la sponda di Brighenti che libera l’attaccante sul secondo palo che batte Joronen.

La rete viene inizialmente annullata per posizione di fuorigioco, ma l’intervento del VAR ribalta tutto con il Catanzaro che può festeggiare il raddoppio. Il Catanzaro è padrone del campo, nonostante il Palermo cerchi qualche sortita per riaprire il match, e va vicino al tris a cavallo del ventesimo prima con Pittarello che manda alto a tu per tu con Joronen e poi con Pontisso che dal limite calcia a lato.

Il Palermo si vede al 40° con Ceccaroni che su azione d’angolo manda fuori di un soffio, ma un minuto dopo è Liberali a gelare la squadra siciliana mandando completamente a vuoto il numero 32 con una finta e battendo Joronen per la terza volta





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