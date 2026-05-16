Palermo, donna fermata per aver trasportato 14 bambini in una Fiat 500L abusiva

Una quarantenne è stata fermata a Palermo per aver usato la propria Fiat 500L come scuolabus non autorizzato, trasportando quattordici alunni senza rispetto delle norme di sicurezza e di capacità. I genitori hanno confermato il consenso, ma la Procura dei minori ha disposto che il trasporto torni ad essere affidato esclusivamente alle famiglie.

A Palermo le autorità hanno arrestato una donna di quarant’anni per aver trasformato la propria Fiat 500L in un vero e proprio scuolabus illegale, trasportando quattordici bambini senza le necessarie autorizzazioni.

L’intervento della polizia, avvenuto durante un controllo di routine, ha messo fine a una situazione che, seppur apparentemente semplice, violava più norme del codice della strada e della tutela minorile. La conducente, dopo essere stata fermata, ha dichiarato che i genitori dei piccoli le avevano chiesto di accompagnarli a casa, sostenendo di aver agito con il loro consenso.

Questa versione è stata confermata dai familiari intervistati, i quali hanno assicurato di aver autorizzato il viaggio, nonostante la vettura non fosse omologata per trasportare un numero di passeggeri così elevato. Gli agenti hanno rilevato, oltre al superamento del limite di capacità di seduta, l’assenza di dispositivi di sicurezza obbligatori, come seggiolini e cinture adeguate per i bambini, e la totale mancanza di documentazione attestante l’autorizzazione al servizio di trasporto scolastico





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