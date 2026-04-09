Palermo: Fermati due tunisini per apologia di terrorismo sui social media

La Digos di Palermo arresta due cittadini tunisini, di 19 e 22 anni, accusati di apologia di terrorismo. I due inneggiavano alla Jihad e minacciavano attacchi attraverso i social, diffondendo video propagandistici. L'inchiesta evidenzia il ruolo del web nella radicalizzazione e il contesto di tensioni internazionali.

La Digos di Palermo , sotto il coordinamento dei magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia, ha eseguito un fermo nei confronti di due cittadini tunisini, di età compresa tra i 19 e i 22 anni, accusati di apologia di terrorismo. I due individui, attraverso i loro profili sui social media , si sarebbero resi responsabili di reiterate esternazioni volte a celebrare la Jihad e il martirio religioso.

I messaggi pubblicati, caratterizzati da un linguaggio esplicito e minaccioso, inneggiavano alla distruzione dei 'miscredenti', con la promessa di colpire le loro città e le loro manifestazioni culturali considerate 'sporche e politeiste'. L'indagine, che ha portato ai fermi, è scaturita da una meticolosa attività di monitoraggio della rete internet condotta dalla Digos di Palermo, focalizzata sull'individuazione di soggetti sospettati di vicinanza al radicalismo islamico. Gli investigatori, attraverso un'attenta analisi dei profili social, hanno individuato una serie di contenuti ritenuti particolarmente significativi e indicativi di un avanzato processo di radicalizzazione degli indagati. Tra i materiali rinvenuti, spicca un video dal forte contenuto simbolico, che mostra, sullo sfondo della bandiera dello Stato Islamico, atti di violenza perpetrati da un individuo vestito con abiti neri nei confronti di persone inginocchiate e ammanettate, con indosso tute arancioni, tra le quali è possibile riconoscere l'attuale Presidente degli Stati Uniti. La diffusione di tale video è stata accompagnata da un commento in lingua araba e inglese, tradotto poi in italiano, che, con tono perentorio e minaccioso, prospetta scenari apocalittici e annuncia la 'nuova era' in cui 'soldati e figli sono padroni, non schiavi'. Il messaggio, intriso di retorica jihadista, sottolinea la presunta invincibilità dei combattenti, per i quali la morte in battaglia è considerata una vittoria. \Le indagini, condotte con scrupolo, hanno portato all'emersione di gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati, come sottolineato dai pubblici ministeri. I reati contestati si inseriscono in un contesto internazionale di forti tensioni politiche e sociali, caratterizzato da un elevato rischio di diffusione di messaggi radicali e di adesione agli stessi da parte di un vasto pubblico online. I magistrati hanno evidenziato come il conflitto in corso tra Israele e Palestina, e più in generale le tensioni tra Israele, Stati Uniti e Iran, con il coinvolgimento di altri paesi del Golfo Persico, costituiscano un terreno fertile per la propagazione dell'estremismo violento e l'adesione ad associazioni terroristiche. È stato sottolineato come il web, in particolare, sia diventato uno strumento privilegiato per la propaganda, la comunicazione, l'addestramento, l'apologia e l'istigazione ad azioni violente. La complessità del fenomeno terroristico è stata evidenziata attraverso la definizione di una 'struttura fluida' di attori, in grado di interagire tra loro, altamente adattabili, resilienti, capaci di innovazione (anche tecnologica) e di reclutamento su larga scala. La Procura per i minorenni, nel frattempo, ha disposto l'esecuzione di due perquisizioni a Marsala, a carico di minorenni stranieri, collegati ai fermati per apologia di terrorismo, accusati di detenzione abusiva di armi da sparo. Questi minori erano stati identificati come contatti dei due tunisini arrestati, a dimostrazione della rete di relazioni che può formarsi e operare nell'ambito della propaganda e del proselitismo radicale online





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