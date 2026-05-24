Palermo, ragazzina di 16 anni risolta il caso albero, le condizioni migliorano

Palermo, una ragazzina di 16 anni ricoverata in condizioni serie dopo aver riportato una frattura lombare dopo essersi affatolita nella fuga da un litigio interna alla classe. Dopo diverse ore di sosta tra le braccia e il pino, è stato necessario l'intervento dei soccorrenti e dei genitori per portare a casa la ragazzina. Ora le sue condizioni stanno migliorando grazie all'aiuto dei medici.

La notizia riguarda le condizioni personali e i fatti accaduti a Palermo, riguardo alla ragazzina di 16 anni, che ha riportato all'ospedale una frattura lombare dopo essere salita in un albero, mentre stava giocando.

Ci sono anche informazioni particolari sul suo stato di salute, compresa la prognosi, che andrebbero rifatte dopo ulteriori accertamenti. Inoltre, viene chiarito che l'incidente non è stato causato da una classe arboria scolastica, ma da una semplice ironia di alcuni suoi colleghi.

Tutto ciò è accaduto dopo una lite interna alla classe, dove la ragazzina, per sfuggire a un litigio, si è refugiata tra le braccia di un albero e lì era rimasta bloccata per diverse ore, fino all'intervento dei soccorrenti e dei genitori. La notizia viene riportata da fonti locali di Palermo





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