Palestina: Accuse di Genocidio, Violazioni dei Diritti Umani e il Ruolo dell'Europa

Un'analisi approfondita della situazione in Palestina, con particolare attenzione alle accuse di genocidio, alle violazioni dei diritti umani da parte di Israele e al ruolo dell'Unione Europea. L'articolo esamina le politiche israeliane, il ruolo del governo Netanyahu e il fallimento dell'Europa nell'adottare una posizione coerente e ferma.

La situazione in Palestina continua a destare preoccupazione a livello internazionale, con numerosi organismi e personalità di spicco che denunciano gravi violazioni dei diritti umani e possibili crimini di guerra da parte di Israele . L'Associazione Internazionale degli Studiosi del Genocidio, la più grande al mondo nel suo genere, ha approvato una risoluzione che accusa Israele di commettere atti assimilabili al genocidio a Gaza .

Anche la Commissione d'inchiesta indipendente delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati è giunta alla medesima conclusione. Persino il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, sembra aver espresso preoccupazioni, sebbene con toni sfumati, affermando che la situazione a Gaza solleva interrogativi significativi. Questi pronunciamenti si aggiungono alle numerose testimonianze di organizzazioni per i diritti umani, come Amnesty International e Save the Children, che documentano l'uccisione di civili palestinesi, inclusi bambini, a seguito degli attacchi israeliani, in particolare dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023.\L'analisi della situazione non può prescindere da una riflessione sulla natura stessa dello Stato di Israele e sulla sua legislazione. La “Legge fondamentale Stato-nazione del popolo ebraico”, approvata dalla Knesset nel 2018, definisce ufficialmente Israele come uno Stato-nazione del popolo ebraico, marginalizzando i non ebrei. La “Legge del Ritorno” garantisce il diritto di immigrare e ottenere la cittadinanza israeliana solo agli ebrei, mentre la “Legge sulle Proprietà degli Assenti” facilita la confisca delle proprietà palestinesi. Queste leggi e pratiche mettono in discussione la natura democratica di Israele, soprattutto se si considera la costante violazione dei diritti umani nei territori occupati. È importante distinguere tra il governo israeliano, con le sue politiche controverse, e il popolo ebraico, evitando generalizzazioni e sentimenti di antisemitismo. Tuttavia, la prolungata permanenza al potere di Benjamin Netanyahu, primo ministro con una lunga storia politica e con legami con figure politiche come Donald Trump, solleva interrogativi sul futuro di Israele e sulla direzione politica che sta prendendo il Paese.\L'Unione Europea si trova di fronte a un bivio, divisa tra il suo passato e le sue responsabilità attuali. L'inerzia dell'UE, la sua incapacità di adottare una posizione coerente e forte nei confronti di Israele, è evidente nel confronto con la reazione rapida e decisa mostrata nei confronti della Russia. Il doppio standard europeo è un ostacolo alla pace e alla giustizia in Medio Oriente. Nonostante i timidi tentativi del Parlamento Europeo di proporre misure concrete contro Israele e il coraggio del governo spagnolo, l'UE appare spesso riluttante a rompere i legami politici ed economici con Israele, inclusa l'Italia. Il governo Meloni, legato a doppio filo a interessi e legami con Israele, sembra aver adottato una posizione allineata con la politica israeliana. In questo contesto, l'invio di armi a Israele da parte di diversi Paesi, tra cui gli Stati Uniti, solleva preoccupazioni etiche e morali, alimentando il conflitto e la sofferenza della popolazione civile palestinese. La comunità internazionale, in particolare l'ONU e l'Unione Europea, si trova di fronte a una crescente opposizione pubblica e all'isolamento di Israele, con un numero sempre crescente di manifestazioni in tutto il mondo che chiedono la fine dell'occupazione e delle violazioni dei diritti umani in Palestina. L'Europa ha bisogno del mondo, e dovrebbe ripensare le sue politiche, guardando verso paesi dell'Africa, dell'America Latina e dell'Asia per una rinascita tecnologica, industriale e commerciale. Il futuro della Palestina e di Israele dipende da una mobilitazione universale per porre fine allo scempio a Gaza e in Cisgiordania, e per costruire una convivenza pacifica e basata sul rispetto dei diritti umani, senza discriminazioni, occupazione e colonialismo





