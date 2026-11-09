Palestina: Awdah Hathaleen, eredità di nonviolenza dopo il fallimento di Hamas

L'omicidio di Awdah Hathaleen e il crollo di Hamas sollevano interrogativi sulla strategia palestinese. Analisi sul passaggio dalla lotta armata alla resistenza civile nonviolenta.

Il 28 luglio 2025, Awdah Hathaleen, insegnante di inglese originario di Umm al-Kheir, un villaggio beduino a sud di Hebron, è stato ucciso mentre documentava con il proprio smartphone un'incursione coloniale. Mentre una ruspa entrava nel villaggio e gli abitanti cercavano di fermare l'operatore a mani nude, il video si è interrotto bruscamente al suono di uno sparo. L'uomo accusato dell'omicidio, che subiva già sanzioni dall'Unione Europea e dal Regno Unito, è stato rilasciato con gli arresti domiciliari dopo pochi giorni. Quindici mesi dopo, il 7 novembre, la presidenza israeliana ha annunciato che Isaac Herzog affiderà a Gadi Eisenkot l'incarico di formare il governo, ricevendo 67 raccomandazioni su 120, inclusi voti dai partiti arabi. Queste due cronache distanti nel tempo pongono una domanda cruciale: esiste una via diversa dalle armi per i palestinesi?

Il crollo strategico di Hamas e la ricerca di alternative

La lotta armata, nella forma assunta dal movimento islamista radicale Hamas, fondato sulla Fratellanza musulmana e sul jihad, ha raggiunto il suo punto di svolta negativo. La Forza Quds iraniana ha fornito al gruppo tra 100 e 350 milioni di dollari annuali, integrando la causa palestinese nell'Asse della resistenza per obiettivi regionali. Il 7 ottobre 2023 ha segnato il culmine di questa strategia, con oltre 1.200 morti in Israele e 251 ostaggi. Le conseguenze per Gaza, devastata e con decine di migliaia di vittime, sono state disastrose. Nonostante ciò, le modalità con cui Israele ha condotto la risposta alla guerra sono oggetto di dibattito. I palestinesi stessi mostrano segni di esaurimento verso questa opzione.

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Dati e sondaggi rivelano un cambiamento di prospettiva

Un sondaggio condotto ad agosto dal Palestinian Center for Policy and Survey Research di Ramallah evidenzia un netto cambiamento di opinione pubblica. La percentuale di coloro che considerano la lotta armata il mezzo più efficace è scesa dal 41 al 27 per cento in soli dieci mesi. Al contrario, i negoziati sono saliti al 44 per cento. Anche Hamas ha dichiarato a fine luglio di accettare un piano di disarmo graduale, sebbene la sua attuazione sia ancora da verificare. Il fallimento del movimento non garantisce però automaticamente il successo di altre strategie. L'alternativa più probabile al momento non è una resistenza civile vittoriosa, ma uno stallo prolungato e un conflitto congelato.

Analisi storica e meccanismi della resistenza civile

Erica Chenoweth e Maria Stephan hanno analizzato oltre trecento campagne dal 1900 al 2006, riscontrando un successo del 53 per cento per le azioni non violente contro il 26 per cento di quelle armate. Dopo il 2010, le percentuali sono crollate, ma il divario si è ampliato. Tuttavia, questi dati non sono proiezioni dirette per la Palestina, poiché la maggior parte degli studi riguardava rovesciamenti di regimi interni. Per le campagne di autodeterminazione territoriale i risultati sono meno favorevoli. I meccanismi trasferibili rimangono la partecipazione di massa, la divisione del fronte avversario e l'effetto boomerang della repressione sull'opinione pubblica internazionale.

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Vantaggi e limiti nelle dinamiche geopolitiche attuali

Due leve classiche della resistenza non funzionano pienamente in Palestina. A Pretoria, gli scioperi erano devastanti perché l'economia dipendeva dal lavoro nero; Israele dagli anni Novanta ha ridotto drasticamente questa dipendenza. A Manila e Belgrado, le defezioni dei soldati connazionali furono decisive; in Israele, i soldati non condividono l'identità nazionale dei manifestanti. Rimangono quindi l'opinione pubblica israeliana, le corti e i partner esterni. La Prima Intifada, prevalentemente civile, convinse Yitzhak Rabin che l'occupazione aveva un costo insostenibile, aprendo la strada agli accordi di Madrid e Oslo. Anche Timor Est ottenne il referendum del 1999 grazie alla pressione internazionale scatenata dal massacro di Santa Cruz del 1991.

Impatto concreto e prospettive future per la regione

La tesi sostiene che la nonviolenza non garantisca la vittoria, ma sia l'unica strategia che non distrugge le leve disponibili. La lotta armata le brucia tutte; lo stallo le lascia arrugginire. Nel 2026, la violenza dei coloni in Cisgiordania ha toccato i livelli più alti mai registrati dall'Ocha, complicando ulteriormente lo scenario. Le raccomandazioni ricevute da Gadi Eisenkot per la formazione del governo includono input dai partiti arabi, segno di una possibile apertura politica. La strada per i palestinesi rimane incerta, ma il rifiuto delle armi rappresenta l'unica possibilità di preservare risorse strategiche per il futuro. Le istituzioni internazionali continuano a monitorare la situazione, ma le azioni locali determineranno l'esito finale.