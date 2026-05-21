Palestinian announces fears of permanent Gaza division, warns U.N. Security Council

The Board of Peace's lead envoy for Gaza warned the U.N. Security Council that the enclave's current division could become permanent, due to the refusal of Hamas to lay down arms and Israeli presence in a significant portion of the territory.

L’inviato principale del Consiglio di pace per Gaza ha avvertito giovedì il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che l’attuale divisione dell’enclave potrebbe diventare permanente, lasciando più di 2 milioni di persone ammassate in meno della metà del suo territorio, a meno che non si instauri un cessate il fuoco.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha istituito il Consiglio di pace per supervisionare il suo ambizioso piano per porre fine alla guerra di due anni di Israele a Gaza e ricostruire il territorio distrutto. Ma la sua attuazione è in fase di stallo, con Hamas che si rifiuta di deporre le armi e Israele che mantiene le truppe in un’ampia fascia di Gaza che rappresenta circa il 60% dell’enclave di 365 chilometri quadrati (140 miglia quadrate).

Anche prima della guerra, il territorio era uno dei luoghi più densamente popolati al mondo. L’inviato del Consiglio di pace ha dichiarato che il deterioramento dello status quo diviene permanente: una Gaza divisa, con Hamas che detiene il controllo militare e amministrativo su 2 milioni di persone in meno della metà del territorio. Ha sottolineato che questo porterebbe a un’altra generazione di gazesi che vivono nelle tende e precluderebbe la sicurezza israeliana e qualsiasi strada percorribile verso la statualità palestinese.

Ha riconosciuti continuini i violati di cessate il fuoco israeliani e le uccisioni, mentre ha acknowleghed un funding gap. L’ ammessa che il finanziamento della ricostruzione non seguirà dove le armi non siano state deposte. L’inviato ha riconosciuto che i gruppi di assistenza dicono che le forniture d’aiuto in ingresso in Gaza rimangiano limitati nonostante le garanzi aumentate dell’assistenza sotto luogo del cessate il fuoco





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