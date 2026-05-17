Palestra, l'ultima sfida all'Unipol Domus e la sua valutazione tra le più alte tra i giocatori italiani

Marco Palestra, ceduto in prestito secco dall'Atalanta la scorsa estate, disputerà la sua ultima gara all'Unipol Domus da tesserato del Cagliari. Dopo queste ultime due gare, il laterale classe 2005 tornerà in quella Bergamo che la scorsa estate - su espressa richiesta di Juric - lo lasciò andare via a titolo temporaneo perché non lo riteneva ancora pronto per la maglia nerazzurra. Il manager croato chiese espressamente alla sua società di acquistare Nicola Zalewski, di aggiungere l'italo-polacco a Zappacosta, Bellanova e Bernasconi nella sua batteria di esterni escludendo, di fatto, Palestra dalle sue rotazioni.

Marco Palestra disputerà questa sera contro il Torino disputerà la sua ultima gara all'Unipol Domus da tesserato del Cagliari . Ceduto in prestito secco dall' Atalanta la scorsa estate, il laterale classe 2005 dopo queste ultime due gare tornerà in quella Bergamo che la scorsa estate - su espressa richiesta di Juric - lo lasciò andare via a titolo temporaneo perché non lo riteneva ancora pronto per la maglia nerazzurra.

Il manager croato chiese espressamente alla sua società di acquistare Nicola Zalewski, di aggiungere l'italo-polacco a Zappacosta, Bellanova e Bernasconi nella sua batteria di esterni escludendo, di fatto, Palestra dalle sue rotazioni. Perché Palestra che allora non aveva un prezzo ben definito oggi ha una valutazione tra le più alte tra i giocatori italiani: 50 milioni di euro.

Difficile che qualcuno possa arrivare a mettere così tanto sul piatto, ma non è nemmeno escluso perché l'Inter nel frattempo ascolterà proposte per Denzel Dumfries e Luis Henrique. E poi, in caso di uscita di almeno uno dei due, tenterà in tutti i modi di trovare un accordo. Eravamo convinti che un anno fuori dall'Atalanta lo avrebbe aiutato a completarsi e a Cagliari ha trovato l'ambiente ideale come per tanti altri ragazzi che sono venuti qui. Siamo contenti di ritrovarlo il prossimo anno più matur





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