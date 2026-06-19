Palinuro, tra Bandiere Blu e Verdi: il Cilento che vince per mare, famiglie e prezzi giusti

Palinuro si conferma meta balneare d'eccellenza in Campania con le certificazioni Bandiera Blu e Bandiera Verde per il 2026. Tra spiagge accessibili, servizi per famiglie e un costo della vita da vacanza contenuto, la frazione di Centola dimostra che qualità e prezzo possono andare d'accordo.

Palinuro , frazione di Centola, si conferma per il 2026 tra le località balneari più premiate d'Italia, grazie al doppio riconoscimento della Bandiera Blu e della Bandiera Verde .

La Bandiera Blu, assegnata dalla Foundation for Environmental Education, valuta criteri stringenti come la qualità delle acque, la gestione dei rifiuti, la sicurezza e i servizi offerti. Palinuro ottiene la certificazione su due fronti: Porto, Dune e Saline da un lato, Marinella e Baia del Buon Dormire dall'altro. Questo risultato si inserisce in un contesto regionale che vede la provincia di Salerno in vetta alla classifica campana, con 13 bandiere blu su 20 complessive.

Le spiagge di Palinuro, come la suggestiva Baia del Buon Dormire, l'iconica spiaggia dell'Arco Naturale e le calette più riservate di Porto e Ficocella, offrono un mare cristallino e un ambiente naturale preservato, lontano dal caos delle mete più affollate. La Bandiera Blu non è solo un marchio di qualità, ma un impegno concreto verso la sostenibilità ambientale, che si traduce in acque pulite e servizi all'avanguardia per i bagnanti.

Se la Bandiera Blu parla agli adulti, la Bandiera Verde è pensata per le famiglie con bambini. Assegnata da oltre tremila pediatri italiani e stranieri coordinati dal professor Italo Farnetani, premia le località che offrono fondali bassi e sicuri, sorveglianza dei bagnini e spazi dedicati ai più piccoli. Palinuro centra l'obiettivo insieme ad altre sette località salernitane come Agropoli, Sapri, Marina di Camerota e Positano, rendendo la provincia di Salerno una delle aree più premiate a livello nazionale.

In pratica, le spiagge di Palinuro garantiscono arenili ampi, acque calme, assistenza bagnanti e una rete di servizi che spazia dalla ristorazione al primo soccorso, trasformando una giornata al mare con bambini da un'impresa logistica a una vacanza serena. Le famiglie possono godere di spiagge attrezzate con giochi per bambini, aree ombreggiate e servizi igienici dedicati, il tutto in un contesto di sicurezza e tranquillità.

Un altro punto di forza di Palinuro è l'accessibilità: le spiagge sono attrezzate per persone con disabilità, con sedie Job per l'ingresso in acqua, personale dedicato e barriere architettoniche progressivamente abbattute lungo tutto il litorale. Questo non è un dettaglio secondario, ma la differenza tra una destinazione che accoglie a parole e una che lo fa nei fatti, garantendo a tutti la possibilità di godere del mare.

Inoltre, a Ferragosto, quando il caro-ombrellone infiamma il dibattito nazionale, Palinuro si distingue per un rapporto qualità-prezzo che resta più vicino agli standard delle coste spagnole o francesi che non a certi listini italiani. La destagionalizzazione naturale del Cilento, che offre mare e montagna fruibili tutto l'anno e un'offerta culturale solida, completa un quadro che spiega perché i turisti tornano, e non solo per un weekend.

Tra Bandiere Blu, Bandiere Verdi e una politica dei prezzi equilibrata, Palinuro dimostra che si può essere una meta di alta gamma senza diventare proibitiva, un equilibrio raro e prezioso da raccontare





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