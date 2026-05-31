Palla di fuoco nel cielo del New England: la NASA conferma la meteora

Una palla di fuoco luminosa ha attraversato il cielo del New England sabato pomeriggio, lasciando dietro di sé un forte boom. La NASA ha confermato che si trattava di una meteora che si è spezzata in alto nell'atmosfera. L'evento è stato rilevato da testimoni oculari e dal satellite GOES-19 della NOAA. La meteora si è frammentata a un'altitudine di circa 40 miglia (64 km) sopra il Massachusetts nord-orientale e il New Hampshire sud-orientale, rilasciando un'energia equivalente a circa 300 tonnellate di TNT.

Una palla di fuoco luminosa ha attraversato il cielo del New England sabato pomeriggio, lasciando dietro di sé un forte boom. La NASA ha confermato che si trattava di una meteora che si è spezzata in alto nell'atmosfera.

L'evento è stato rilevato da testimoni oculari e dal satellite GOES-19 della NOAA. La meteora si è frammentata a un'altitudine di circa 40 miglia (64 km) sopra il Massachusetts nord-orientale e il New Hampshire sud-orientale, rilasciando un'energia equivalente a circa 300 tonnellate di TNT. Le meteore viaggiano a una velocità superiore a quella del suono, creando onde di pressione che possono produrre un forte boom sonico udibile al suolo





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