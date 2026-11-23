Luke Lindberg del PAM avverte che le guerre in Medio Oriente e Ucraina aumenteranno i costi di 727 milioni di dollari, minacciando 7.3 milioni di vite entro il 2027.

Il direttore esecutivo del World Food Programme, Luke Lindberg, ha lanciato un allarme immediato riguardo ai crescenti rischi che conflitti bellici e instabilità geopolitica comportano per la sicurezza alimentare globale. Durante una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, tenutasi lunedì, Lindberg ha chiarito che le interruzioni delle vie di navigazione strategiche legate alle guerre in Medio Oriente e in Ucraina potrebbero far lievitare i costi operativi dell'agenzia di 727 milioni di dollari entro la metà del 2027. Questa impennata finanziaria minaccia direttamente la possibilità di fornire aiuti alimentari a un ulteriore gruppo di 7.3 milioni di persone vulnerabili in tutto il mondo.

Colli di bottiglia marittimi e impatto sui costi

Lindberg, nominato a settembre dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump per guidare la più grande organizzazione umanitaria al mondo, ha spiegato come le restrizioni alle esportazioni di cibo e ai fattori di produzione agricola siano aggravate dalla situazione in tre aree critiche. In particolare, lo Stretto di Hormuz, lo Stretto di Bab el-Mandeb e il Mar Nero sono diventati zone ad alto rischio a causa delle ostilità in corso. Questi passaggi vitali per il commercio globale sono inoltre esposti a shock climatici estremi, come il fenomeno El Niño, che complicano ulteriormente la già delicata logistica dei rifornimenti alimentari internazionali.

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Alimentazione globale e crisi di insicurezza

L'attuale scenario descritto da Lindberg come inimmaginabile e senza precedenti per la sua gravità temporale, si sovrappone a una crisi alimentare preesistente di vaste proporzioni. Al momento, 266 milioni di persone in tutto il pianeta soffrono già di fame acuta, una condizione che pone l'agenzia in una posizione di emergenza continua. Il direttore del World Food Programme ha evidenziato come la situazione nel Mar Nero richieda una risoluzione urgente, poiché questa regione è uno dei principali granaio del mondo, fondamentale per nazioni come la Somalia e lo Yemen.

Dati sui prezzi e vulnerabilità delle nazioni

Lo Yemen, in particolare, dipende dalle importazioni per il 90% del proprio fabbisogno alimentare, rendendolo estremamente sensibile a qualsiasi disruption nelle catene di approvvigionamento. L'indice dei prezzi alimentari della Food and Agriculture Organization delle Nazioni Unite ha raggiunto a settembre il livello più alto registrato negli ultimi quattro anni. Parallelamente, i prezzi del grano sono aumentati di quasi il 10% rispetto a gennaio, una tendenza alimentata dall'aumento dei costi energetici e dei trasporti, che colpisce disproportionately i paesi più poveri e import-dipendenti.

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Sfide produttive e futuro della logistica WFP

Oltre all'aumento dei costi di trasporto, la produzione agricola futura rischia di subire un calo significativo a causa della scarsità globale di fertilizzanti. Il 30% di questi input critici transita attraverso lo Stretto di Hormuz, creando un collo di bottiglia che limiterà i raccolti nella prossima stagione agricola. Le guerre stanno quindi prendendo un dritto diretto sulle operazioni umanitarie del World Food Programme, che assiste oltre 100 milioni di persone in 83 paesi ogni anno, ma che non può ignorare la volatilità dei mercati.

Conseguenze operative per le famiglie bisognose

Lindberg ha sottolineato che, nonostante la sofisticata rete logistica del World Food Programme, l'agency non può evitare l'impatto negativo dei costi crescenti. Questo incremento finanziario sottrae risorse direttamente alle operazioni di soccorso, traducendosi concretamente in meno cibo disponibile per un numero inferiore di famiglie. La sfida per il futuro prossimo rimane quella di garantire che i fondi esistenti siano sufficienti a contrastare la fame cronica in un contesto globale sempre più frammentato e costoso da mantenere.