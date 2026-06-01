Pamela Genini: le amiche raccontano il rapporto con Francesco Dolci

Le amiche di Pamela Genini descrivono l'ex come un uomo invadente e incapace di accettare i confini. Emergono nuovi dettagli sul rapporto tra Pamela e Francesco Dolci, che si è sempre presentato come il suo ex dopo il femminicidio. La figura di Dolci è rimasta controversa dopo la scoperta della profanazione della tomba di Genini e il furto della testa.

Pamela Genini , uccisa a Milano nel 2025, torna al centro della cronaca. I suoi due cellulari sono stati sequestrati e la copia forense verrà eseguita il 3 giugno.

Emergono nuovi dettagli sul suo rapporto con l'ex, Francesco Dolci, che si è sempre presentato come il suo ex dopo il femminicidio. Le amiche di Pamela descrivono Dolci come un uomo invadente e incapace di accettare i confini, tanto che gli avevano affibbiato il soprannome di 'Psycho' o 'stalker'. Secondo gli inquirenti, la relazione tra i due non sarebbe mai stata una vera relazione, ma più una fantasia di Dolci.

A marzo 2020, Pamela era andata a vivere con Andrea Lunghi, l'ex che in seguito le avrebbe regalato il cagnolino di cui Dolci ha cercato di prendersi cura dopo il femminicidio. Lunghi ha raccontato ai carabinieri che Dolci li seguiva, li fotografava e sostava per ore sotto casa o sotto l'ufficio.

Dopo il femminicidio, la figura di Dolci è rimasta controversa, ma la vicenda ha assunto contorni ancora più oscuri con la scoperta della profanazione della tomba di Genini e il furto della testa. Dolci ha sempre negato ogni coinvolgimento, ma gli inquirenti si sono chiesti perché abbia aspettato dieci giorni dalla notizia della profanazione per segnalare irregolarità alla lastra, e perché le telecamere del cimitero lo riprendano nei giorni precedenti, in alcuni casi chino a osservare l'angolo inferiore della lapide





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