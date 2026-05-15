Panama conferma l'intenzione di entrare nell'Ocse, Mulino: 'un processo lungo' e 'benvenuto alle generazioni future'

Il presidente di Panama, José Raúl Mulino, ha confermato l'intenzione del Paese di entrare nell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (Ocse). Il capo di Stato ha chiarito che si tratta di 'un processo molto lungo', che potrebbe non concludersi durante la sua amministrazione. Attualmente, in collaborazione con la Banca Interamericana di Sviluppo, il governo sta definendo le misure necessarie per rispettare i criteri richiesti. 'Essere in questa organizzazione ci apre le porte, ci colloca in un migliore posizionamento di fronte al mondo e sono certo che tutto ciò si ripercuoterà a beneficio degli investimenti privati ed esteri e del funzionamento stesso della nazione', ha affermato Mulino. Il presidente ha inoltre smentito qualsiasi legame tra questa iniziativa e l'attuale disegno di legge sulle sostanze economiche. Il ministro dell'Economia, Felipe Chapman, ha sottolineato che l'adesione guarda alle generazioni future. 'Non tutti i Paesi sono uguali', ha spiegato Chapman, aggiungendo che l'obiettivo finale è 'creare istituzioni molto più robuste e forti affinché possano avere un Paese molto più resiliente'. Riproduzione riservata © Copyright ANSA

Il presidente di Panama , José Raúl Mulino , ha confermato l'intenzione del Paese di entrare nell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ( Ocse ). Il capo di Stato ha chiarito che si tratta di 'un processo molto lungo', che potrebbe non concludersi durante la sua amministrazione.

Attualmente, in collaborazione con la Banca Interamericana di Sviluppo, il governo sta definendo le misure necessarie per rispettare i criteri richiesti.

'Essere in questa organizzazione ci apre le porte, ci colloca in un migliore posizionamento di fronte al mondo e sono certo che tutto ciò si ripercuoterà a beneficio degli investimenti privati ed esteri e del funzionamento stesso della nazione', ha affermato Mulino. Il presidente ha inoltre smentito qualsiasi legame tra questa iniziativa e l'attuale disegno di legge sulle sostanze economiche. Il ministro dell'Economia, Felipe Chapman, ha sottolineato che l'adesione guarda alle generazioni future.

'Non tutti i Paesi sono uguali', ha spiegato Chapman, aggiungendo che l'obiettivo finale è 'creare istituzioni molto più robuste e forti affinché possano avere un Paese molto più resiliente'. Riproduzione riservata © Copyright ANS





Agenzia_Ansa / 🏆 4. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Panama Ocse José Raúl Mulino Adesione Criteri Richiesti Investimenti Privati Ed Esteri Funzionamento Stesso Della Nazione Adesione Guarda Alle Generazioni Future Non Tutti I Paesi Sono Uguali Creare Istituzioni Molto Più Robuste E Forti

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kate Middleton in visita a Reggio Emilia per il progetto sullo sviluppo infantileLa Principessa del Galles Kate Middleton parteciperà a una visita ufficiale a Reggio Emilia per esplorare il famoso modello educativo della città, segnando il suo primo importante impegno internazionale dopo la remissione dal cancro. La missione si concentrerà sul 'Reggio Emilia Approach' e sul dialogo con il Centro Regale per la Prima Infanzia.

Read more »

L’età del trauma influisce sullo sviluppo cerebrale e sulla salute mentale: lo studio italianoCosa accade al cervello quando un trauma si verifica durante l'infanzia o...

Read more »

Dalla Bei 1 miliardo a FiberCop per accelerare sviluppo banda ultra-larga in ItaliaLa Banca europea per gli investimenti (Bei) ha approvato un pacchetto di finanziamenti fino a 1 miliardo di euro a favore di FiberCop, l'azienda che gestisce l'infrastruttura digitale più avanzata ed estesa in Italia, per espandere e modernizzare la rete n...

Read more »

Sostenibilità, Ronchi (Fond. sviluppo sostenibile): 'Economia circolare strategica per sicurezza e competitività'Così il presidente Fondazione per lo sviluppo sostenibile, intervenuto alla Conferenza Nazionale sull’Economia Circolare 2026

Read more »