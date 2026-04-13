Panda NE: Trasformare la Panda in un'auto elettrica, un progetto made in Italy

ElectroFit Systems, spin-off del Politecnico di Torino, lancia Panda NE, un innovativo sistema di retrofit che trasforma la Fiat Panda in un'auto elettrica. Il progetto, in collaborazione con diversi partner, valorizza il patrimonio automobilistico italiano, promuovendo la sostenibilità e l'economia circolare.

Trasformare una Panda in un'auto elettrica è ora realtà grazie a un innovativo sistema di retrofit sviluppato da ElectroFit Systems, una start-up innovativa spin-off del Politecnico di Torino. Il progetto, denominato Panda NE, nasce dalla collaborazione con diversi partner tecnologici del territorio piemontese e rappresenta un passo significativo verso la mobilità sostenibile , coniugando l'amore per un'icona dell'automobilismo italiano con le esigenze di un futuro a emissioni zero.

L'iniziativa non si limita alla semplice sostituzione del motore termico, ma propone un approccio circolare che mira a prolungare la vita utile dei veicoli esistenti, riducendo l'impatto ambientale e valorizzando il patrimonio automobilistico italiano. Il progetto si presenta come una soluzione concreta per chi desidera abbracciare la mobilità elettrica senza rinunciare al fascino e alla praticità di una Panda, un'auto che ha segnato la storia del nostro Paese. La trasformazione, come sottolineano i fondatori della start-up e i partner industriali, è resa possibile da un sistema di retrofit industrializzato, progettato per essere installato in officine qualificate e replicabile su vasta scala. Il cuore del progetto Panda NE risiede nella sostituzione del gruppo propulsore termico con un sistema elettrico progettato da ElectroFit Systems, specificamente studiato per la mobilità urbana. Questo sistema offre un'autonomia di circa 110 chilometri e una velocità massima di 90 km/h, rendendo la Panda NE ideale per gli spostamenti quotidiani in città. Un aspetto distintivo del progetto è la sua capacità di mantenere l'architettura e lo stile originale della Panda, preservando l'estetica e il carattere che l'hanno resa così amata. Inoltre, il progetto offre diverse opzioni per personalizzare la propria Panda NE, tra cui l'integrazione di pannelli solari flessibili prodotti da Solbian. Questi pannelli, montati sul tetto del veicolo, consentono di aggiungere fino a 15 chilometri di autonomia giornaliera gratuita, contribuendo ulteriormente alla sostenibilità del progetto. Un altro elemento chiave è l'omologazione del sistema di riqualificazione da parte del Ministero dei Trasporti, un traguardo significativo che attesta la sicurezza e l'affidabilità della trasformazione, equiparandola a quella di un veicolo di nuova produzione. L'omologazione ottenuta dopo prove certificative rigorose, garantisce che la Panda NE rispetti tutti gli standard di sicurezza e di emissioni previsti dalla legge. Il costo del sistema di retrofit, che si aggira intorno ai 15.000 euro, rappresenta un investimento intelligente per chi desidera passare all'elettrico in modo conveniente, preservando al contempo il valore affettivo e collezionistico della propria Panda. Il progetto Panda NE si pone come un esempio virtuoso di economia circolare, un modello che può essere replicato su altri veicoli e che contribuisce alla riduzione dell'inquinamento atmosferico e alla promozione della sostenibilità ambientale. La start-up ElectroFit Systems, con il supporto del Politecnico di Torino e dei suoi partner, ha dimostrato che è possibile combinare l'innovazione tecnologica con la valorizzazione del patrimonio automobilistico esistente. L'obiettivo è trasformare il retrofit da una pratica artigianale a una soluzione industriale replicabile su larga scala, offrendo un'alternativa concreta e accessibile alla sostituzione completa dei veicoli. Questo approccio non solo riduce l'impatto ambientale legato alla produzione di nuove auto, ma contribuisce anche a preservare la storia e la cultura dell'automobilismo italiano. La diffusione del progetto Panda NE potrebbe incentivare la nascita di nuove figure professionali specializzate nel retrofit, creando nuove opportunità di lavoro nel settore della mobilità sostenibile. La soluzione proposta da ElectroFit Systems non è solo un semplice cambiamento meccanico, ma una vera e propria rivoluzione nel modo in cui concepiamo l'automobile, che tiene conto dell'ambiente, dell'economia e del patrimonio culturale del nostro Paese. Il successo del progetto Panda NE dimostra che la transizione verso la mobilità elettrica può essere realizzata attraverso soluzioni innovative, accessibili e rispettose del passato, aprendo la strada a un futuro più sostenibile e responsabile





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