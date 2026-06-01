Pandoro-gate, Fabio Maria D'Amato rompe il silenzio: l'intervista con Selvaggia Lucarelli

L'ex manager di Chiara Ferragni, protagonista del caso Pandoro-gate, decide per la prima volta di parlare pubblicamente in un'intervista senza filtri con Selvaggia Lucarelli, svelando retroscena e motivazioni del suo lungo silenzio.

A quasi tre anni dall'esplosione del cosiddetto Pandoro-gate - la vicenda giudiziaria e mediatica legata alla beneficenza e alle operazioni commerciali che ha travolto Chiara Ferragni - arriva una svolta del tutto inattesa.

Fabio Maria D'Amato, storico ex manager e braccio destro dell'influencer cremonese, ha deciso di parlare per la prima volta pubblicamente. Lo farà domani, martedì 2 giugno, in una conversazione che si preannuncia attesissima. Ad anticipare l'intervista è stata Selvaggia Lucarelli, che ha annunciato la presenza del manager nella prossima puntata di Burnout, il suo podcast.

Una scelta tutt'altro che casuale: fu proprio la giornalista a sollevare i primi dubbi sulla trasparenza dell'operazione legata al pandoro griffato, dando il via all'inchiesta che ha cambiato radicalmente le sorti dell'impero Ferragni. D'Amato, che si trovava al fianco dell'imprenditrice digitale quando scoppiò la bufera, è rimasto a lungo nell'ombra, affrontando le conseguenze legali e il peso del dibattito pubblico senza mai rilasciare dichiarazioni ufficiali. La decisione di uscire allo scoperto arriva proprio nel salotto della sua principale antagonista mediatica.

Perché hai deciso di parlare oggi e con me? , gli domanda direttamente Lucarelli nel corso della puntata. La replica dell'ex manager è netta e delinea i motivi di un silenzio durato anni: Perché per due anni non avevo molto da aggiungere e non potevo, visto che c'erano questioni processuali in corso.

In questi anni ho guardato e ascoltato tutto e, quando ti ho scritto, è stato perché ciò che ho letto nel marasma di pareri snocciolati non l'ho trovato così competente né corretto rispetto a quello che hai detto o fatto. Il retroscena: Rifiutati soldi e domande concordate Nel corso dell'intervista, D'Amato svela anche i retroscena dei lunghi mesi d'attesa, durante i quali le proposte da parte dei media non sono certamente mancate.

Una pressione notevole, respinta però per cercare un confronto senza filtri. In molti inoltre mi hanno chiesto di parlare, confessa l'ex braccio destro di Chiara Ferragni.

C'è chi mi ha offerto soldi, c'è chi mi ha proposto di andare con domande concordate, ma io in tutta la mia vita mi sono sempre preso la responsabilità di quello che ho fatto e credevo che parlare per la prima volta fosse fatto con qualcuno sopra le parti: il giudice mediatico più severo che potessi trovare. L'appuntamento di domani si preannuncia dunque come un passaggio chiave per comprendere i retroscena di uno degli scandali più clamorosi della recente cronaca del costume italiano.

La vicenda del Pandoro-gate ha rappresentato un punto di svolta nella percezione del fenomeno influencer in Italia, mettendo in discussione modelli di business basati sulla commistione tra beneficenza e marketing. L'intervista di D'Amato arriva in un momento delicato, dopo una serie di DevelopMents giudiziari che hanno visto Ferragni accusata di frode aggravata per la vendita del pandoro di beneficenza nel 2021.

L'ex manager, che ha vissuto la fase più intensa della collaborazione con l'imprenditrice digitale, ha scelto di rompere il silenzio proprio con chi ha avuto un ruolo centrale nell'aver acceso i riflettori su questa vicenda. Selvaggia Lucarelli, attraverso il suo podcast Burnout, si conferma come uno dei palchi più seguiti per le interviste senza filtri, e la scelta di D'Amato di parlare con lei assume un significato simbolico forte: un confronto tra chi ha costruito il personaggio e chi ne ha criticato gli aspetti più controversi.

La decisione di rifiutare proposte di denaro e interviste concordate evidenzia la volontà dell'ex manager di offrire una versione autonoma e non filtrata degli eventi, contribuendo a fare maggiore chiarezza su una storia che ha appassionato l'opinione pubblica e sollevato questioni etiche importanti riguardo alla trasparenza nel mondo del digital marketing e dell'influencerismo. L'attesa per questa intervista è alta tanto per i follower di Chiara Ferragni quanto per i detrattori, poiché potrebbe rivelare dettagli inediti sulle dinamiche interne alla gestione del brand e sulle scelte che hanno portato allo scandalo.

Il fatto che avvenga su un mezzo come il podcast, che permette un approfondimento senza le costrizioni temporali della televisione, suggerisce la possibilità di un racconto articolato e documentato. Resta da vedere come reagirà l'interessata, che finora ha scelto una linea difensiva basata sul silenzio o su comunicazioni molto controllate.

Per l'universo dei media italiani, si tratta di un evento che potrebbe influenzare il futuro del giornalismo d'inchiesta nel settore del gossip e del costume, dimostrando come anche le storie apparentemente leggere possano nascondere risvolti giudiziari e morali complessi. La comunità degli influencer e dei content creator osserverà con attenzione, consapevole che il caso Ferragni ha già segnato un prima e un dopo nelle modalità di promozione dei prodotti e nella gestione delle campagne social.

Il dibattito rimane aperto su quanto sia lecito mescolare solidarietà e guadagno, e le parole di D'Amato potrebbero fornire nuove prospettive per valutarne i confini. Nel frattempo, la data del 2 giugno si avvicina e l'eco di questa intervista si preannuncia ampia, destinata a riaccendere i riflettori su una vicenda che aveva sembrato sopita ma che ora torna prepotentemente al centro dell'attenzione





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