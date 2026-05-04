Panealba Investe 78 Milioni per Espandere la Propria Capacità Produttiva

L'azienda leader nel settore dei prodotti da forno, Panealba, ha acquisito un'area immobiliare strategica a Cherasco per un valore di 78 milioni di euro, ampliando significativamente la propria capacità produttiva e consolidando la sua posizione di mercato. L'operazione, finanziata da UniCredit, prevede un piano quinquennale di investimenti per l'installazione di nuove linee produttive.

Panealba , azienda leader nella produzione e distribuzione di prodotti da forno dolci e salati, continua la sua espansione con un investimento strategico di 78 milioni di euro.

Da quando ha trasferito le sue operazioni nel nuovo polo produttivo di Cherasco nel 2019, l'azienda ha registrato una crescita esponenziale, triplicando il fatturato da 45 milioni di euro a 140 milioni previsti per il 2025. Questa crescita sostenuta ha reso necessario un ampliamento delle infrastrutture, spingendo la famiglia Tesio, fondatore Aldo Tesio con la moglie Caterina e i figli Gabriele e Giorgio, attuali amministratori delegati, a compiere un passo audace.

Grazie a un finanziamento fornito da UniCredit, Panealba ha acquisito dal fondo inglese Ares Management un'area immobiliare di 80.000 metri quadrati, di cui 36.000 coperti, situata in prossimità del sito produttivo esistente. Questa acquisizione rappresenta un investimento cruciale per il futuro dell'azienda, portando la superficie totale disponibile a 330.000 metri quadrati, con 110.000 metri quadrati coperti.

Il piano quinquennale associato all'acquisizione prevede un adeguamento del sito e l'installazione di nuove linee produttive, con un investimento complessivo di circa 50 milioni di euro destinati alle divisioni bakery e confectionery. I fratelli Gabriele e Giorgio Tesio sottolineano come questa operazione sia stata resa possibile dalla loro visione imprenditoriale e dal coraggio di cogliere le opportunità, anche in un contesto economico complesso.

L'azienda, che oggi impiega oltre 300 collaboratori, ha visto una saturazione dell'area produttiva attuale a causa della rapida crescita, rendendo l'espansione una necessità strategica. L'operazione è stata gestita internamente da un team dedicato di Panealba, con il supporto di professionisti esterni quali Giorgio Genta, Giampaolo Morra, lo studio tecnico Bussi Geometra Giovanni, lo studio legale Irrera - Avvocati Associati e il notaio Massimo Martinelli.

UniCredit ha svolto un ruolo fondamentale nel sostenere l'azienda, fornendo soluzioni finanziarie mirate e dimostrando il proprio impegno verso le imprese e la loro transizione sostenibile. L'utilizzo del leasing immobiliare, sottolinea Salvatore Saulino, amministratore delegato di UniCredit Leasing, offre flessibilità e supporto alla crescita e alla competitività aziendale. Panealba, fondata nel 1982, è oggi un punto di riferimento nel settore dei prodotti da forno, con marchi come Campiello e Artebianca, e un portafoglio che include grissini, crostini, sfogliette e biscotti.

Nel 2025, il fatturato è stato suddiviso per il 60% tra prodotti dolci e il 40% tra prodotti salati, con l'80% delle vendite concentrate in Italia e il restante 20% in oltre 60 paesi nel mondo. L'entrata in funzione del secondo magazzino completamente automatizzato, previsto per inizio maggio, aumenterà la capacità di stoccaggio a 33.000 euro-pallets, supportando le nove linee produttive operative 24 ore su 24





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