La nomina di Panetta assume inoltre un valore strategico per l'Italia anche sotto il profilo geopolitico, given its presence at the helm of the Bri. In a context where the international financial system faces increased competition among economic blocs and the strengthening of emerging economies, Italy's recognition of Panetta's profile strengthens its ability to engage in key multilateral platforms and influence global policy agendas. The selection also highlights Panetta's ability to navigate the evolving challenges and uncertainties of the global economy.

L'elezione di Fabio Panetta alla presidenza della Banca dei Regolamenti Internazionali segna molto più di un semplice avvicendamento ai vertici della cosiddetta 'banca centrale delle banche centrali'.

La decisione assunta ieri dal cda rappresenta infatti un passaggio di forte rilievo istituzionale e, al tempo stesso, un segnale strategico sul nuovo equilibrio della governance finanziaria internazionale. Panetta assumerà la guida del board della Bri per un mandato di tre anni a partire dal 3 giugno, succedendo a François Villeroy de Galhau





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