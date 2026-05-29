Panetta: 'Crescita area euro al 0,9% nel 2026, inflazione al 2,6%. Poi ripresa'

Il governatore di Bankitalia, Fabio Panetta, ha presentato le proiezioni della BCE: crescita moderata nel 2026 con miglioramento nel biennio successivo, inflazione in calo verso il target del 2%. Attenzione a rischi geopolitici e sostenibilità del debito.

Il governatore di Bankitalia , Fabio Panetta , ha commentato le proiezioni della Banca Centrale Europea ( BCE ) di marzo, evidenziando uno scenario di crescita moderata per l' area euro .

Secondo le stime, nell'ipotesi di un rapido assorbimento dello shock energetico, il PIL dell'area dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, per poi accelerare all'1,5% nel biennio 2027-2028. Parallelamente, l'inflazione, che dovrebbe attestarsi al 2,6% nel 2026, è prevista rientrare verso l'obiettivo del 2% nei periodi successivi. Panetta ha espresso queste valutazioni durante le considerazioni finali della Relazione annuale di Bankitalia, sottolineando la necessità di mantenere un orientamento monetario prudente per consolidare la stabilità dei prezzi e sostenere la ripresa economica.

Le proiezioni BCE riflettono un contesto internazionale ancora caratterizzato da incertezze, con rischi legati alle tensioni geopolitiche e alla volatilità dei prezzi energetici. Tuttavia, la graduale normalizzazione della politica monetaria e il calo dei costi dell'energia potrebbero favorire un miglioramento della situazione economica. Il governatore ha avvertito che, nonostante i segnali positivi, permangono sfide importanti, tra cui la selezione degli investimenti produttivi e la gestione dei bilanci pubblici.

In particolare, ha ricordato l'importanza di continuare a ridurre il debito pubblico e di promuovere riforme strutturali per aumentare la produttività e la crescita potenziale. Panetta ha anche sottolineato il ruolo cruciale del sistema bancario, che deve restare solido e ben capitalizzato per supportare l'economia reale. In questa fase, ha affermato, le banche sono chiamate a gestire con attenzione i rischi creditizi e a garantire finanziamenti a famiglie e imprese, soprattutto per quanto riguarda la transizione energetica e l'innovazione.

Sul fronte internazionale, il governatore ha fatto riferimento alle politiche commerciali e alle restrizioni che potrebbero ostacolare il commercio globale, con implicazioni negative per l'economia italiana. Ha quindi ribadito la necessità di una cooperazione multilaterale più forte e di un mercato unico europeo più integrato. Infine, Panetta ha toccato il tema delle disuguaglianze, ricordando che una crescita inclusiva è essenziale per la stabilità sociale e democratica.

Ha concluso sottolineando che le autorità monetarie e di vigilanza devono lavorare in sinergia con il governo e le istituzioni europee per affrontare le sfide future e costruire un'economia più resiliente e sostenibile





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bankitalia BCE Fabio Panetta Crescita Economica Inflazione Area Euro Politica Monetaria Debito Pubblico

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Un Posto al Sole Anticipazioni 28 maggio 2026: Renato alla prova del 9, avrà successo?Cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 28 maggio 2026? Scopriamo insieme le anticipazioni dell'episodio della Soap di rai3.

Read more »

Il top crochet è la tendenza dal côté bohémien delle sfilate primavera estate 2026Dal fascino rétro anni 70 alle nuove interpretazioni minimaliste, il top crochet torna nei look estivi reinterpretando la nuova estetica boho (e anche fun)

Read more »

Pil Italia primo trimestre 2026 rivisto al rialzo: crescita dello 0,3% su trimestre e 0,8% su annoL'Istat ha rivisto al rialzo le stime del Pil per il primo trimestre 2026, con una crescita congiunturale dello 0,3% e tendenziale dello 0,8%. La variazione acquisita per il 2026 è pari allo 0,6%. Consumi e investimenti in aumento, importazioni in calo, esportazioni in crescita.

Read more »

Le dieci lezioni anti-populiste di Panetta sulla crescitaIl governatore della Banca d’Italia ricorda una cosa semplice e dimenticata: i salari non crescono per decreto, il debito non sparisce per magia, l’innovazione non nasce dagli slogan e senza produttività l’Italia può solo distribuire meglio la...

Read more »