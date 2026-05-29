Panetta: l'AI è l'ultimo treno per la produttività italiana, ma il divario si allarga

Il governatore di Banca d'Italia, Fabio Panetta, lancia un allarme: l'Italia rischia di perdere la partita dell'intelligenza artificiale come già accaduto con internet negli anni Novanta. La produttività cresce troppo lentamente, gli investimenti in innovazione sono insufficienti e il Paese è in ritardo nell'adozione dell'AI. Servono scelte pubbliche rapide per governare la rivoluzione tecnologica e evitare una stagnazione strutturale.

Il futuro dell'economia italiana si gioca sull'innovazione, sullo sviluppo tecnologico e soprattutto sull'intelligenza artificiale, mentre, sul piano sociale, la posta in gioco è nelle persone che dovranno usarla, sfruttarla e non subirla.

È dalla convinzione che l'AI rappresenta l'ultimo treno disponibile per colmare decenni di ritardo sulla produttività che il governatore di Banca d'Italia Fabio Panetta ha mosso molte delle sue Considerazioni finali presentate a Palazzo Koch. Con una popolazione in età da lavoro in calo e un sistema produttivo che fatica a innovare, senza un cambio di passo la crescita italiana rischia di rimanere anemica per i prossimi anni.

A prescindere dalla guerra in Iran, dai dazi e dall'economia tedesca in difficoltà, che pure pesano tutti e tanto. L'Italia rischia di perdere con l'intelligenza artificiale la stessa partita che ha già perso negli anni Novanta con internet. Allora si accumularono ritardi che hanno poi frenato la produttività per decenni. Oggi la finestra è ancora aperta, ma il tempo stringe.

I numeri di questa mattina non lasciano spazio all'ottimismo. Sebbene dal 2019 l'economia abbia mostrato una significativa capacità di tenuta, con il Pil cresciuto di oltre il 6% nonostante pandemia e shock energetici, nel 2025 la produzione è cresciuta dello 0,5%, meno della media europea, con uno slancio che, riconosce il governatore, si è attenuato.

Le tensioni geopolitiche, le difficoltà della Germania - principale mercato di sbocco delle nostre esportazioni - e il conflitto nel Golfo Persico hanno così indebolito prospettive già fragili, tanto da non lasciare spazio a mezze misure. L'attività economica rimarrà debole nei prossimi mesi, potrebbe persino ristagnare o contrarsi, conferma Via Nazionale. Ma il problema non sono solo le congiunture avverse. Il nodo di fondo è un altro e viene da lontano.

Un gap storico che l'Italia non ha mai davvero affrontato, o comunque a risolvere: la bassa efficienza del sistema produttivo. Non è una novità. I dati lo dicono da anni, da ultimo anche i numeri sciorinati da Bankitalia: dall'inizio del secolo la produttività del lavoro italiano è cresciuta un terzo di quella francese, meno di un quinto di quella spagnola. Un divario strutturale, reso ancora più urgente dall'inverno demografico che da anni affligge il Paese.

Con una popolazione in età da lavoro in forte diminuzione, non si può più contare sull'aumento degli occupati per sostenere lo sviluppo. Ogni lavoratore, ogni impresa, deve produrre di più. Non ci sono scorciatoie: senza un deciso aumento della produttività - ha ricordato oggi Panetta - l'economia italiana potrebbe restare ancorata a tassi di crescita strutturalmente modesti.

Nemmeno il Pnrr, che pure ha innalzato il Pil di circa un punto percentuale in media all'anno, è riuscito a incidere concretamente sulla crescita, almeno non quella potenziale. Perché un conto sono gli investimenti in costruzioni e infrastrutture, tutt'altro quelli in innovazione e tecnologia. Ed è proprio su questo secondo fronte che l'Italia continua a perdere terreno.

Ci aveva già avvertito l'Istat nel suo Rapporto Annuale 2026 pubblicato pochi giorni fa: in Italia gli investimenti in costruzioni e infrastrutture fisiche superano di quattro a uno quelli in innovazione, digitalizzazione e proprietà intellettuale. Una proporzione peggiorata dal 2021 in avanti, proprio negli anni del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

E proprio mentre l'altra economia del Sud Europa, la Spagna, faceva il percorso opposto, scommettendo su ricerca, software e intelligenza artificiale e crescendo cinque volte più veloce di noi. Eppure il tempo per cambiare rotta non è scaduto. La tecnologia sarà il terreno decisivo perché intelligenza artificiale, robotica e altre innovazioni stanno ridisegnando i processi produttivi. Il punto però, evidenzia Panetta, non è chi la sviluppa, ma a chi ha saputo adottarla e applicarla.

Già, perché è proprio su quel terreno che si decide la crescita futura. E stavolta, a differenza del passato, l'Italia potrebbe non essere in ritardo in partenza. Certo è che occorre agire con rapidità, come ha detto lo stesso banchiere. Solo il 16% delle aziende con dieci o più addetti usava almeno uno strumento di AI nel 2025, contro il 20 della media europea e il 26 in Germania.

Non solo. Di quel 30% che dichiara di usarla in qualche forma, appena il 5% ne fa un uso intensivo, trasformando davvero i processi produttivi. Se dunque, sul fronte dell'adozione, il divario con il resto d'Europa non si sta riducendo ma ampliando, colmarlo non può essere lasciato al solo mercato. La risposta deve essere pubblica.

La rivoluzione tecnologica non produrrà spontaneamente benessere condiviso, deve essere governata, il monito. Il potenziale c'è. Se l'adozione dell'intelligenza artificiale dovesse diffondersi in modo rapido e pervasivo, la produttività potrebbe crescere di oltre un punto percentuale all'anno. L'Italia ha davanti a sé una sfida decisiva: o coglie le opportunità offerte dall'innovazione tecnologica, o rischia di rimanere indietro ancora una volta.

Il tempo stringe, ma la consapevolezza del problema è il primo passo per risolverlo. Le istituzioni, le imprese e la società civile devono lavorare insieme per creare un ecosistema favorevole all'adozione dell'AI, investendo in formazione, infrastrutture digitali e sostegno alla ricerca. Solo così l'economia italiana potrà tornare a crescere in modo sostenibile e inclusivo





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