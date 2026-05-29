Panetta: rifletteremo sulle politiche per l'innovazione e sulle riforme strutturali

Governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta promuove la necessità di investire nelle competenze giovani in chiave di innovazione e crescita, e alza la guardia sulle disuguaglianze che l'intelligenza artificiale potrebbe rappresentare. Sul fronte dell'energia, esprime preoccupazione sull'impatto delle guerre e tensioni geopolitiche sul settore energetico, proponendo la necessità di ridurre la dipendenza energetica dall'estero e la necessità di un'attenzione costante alla volatilità dei prezzi energetici da parte della Banca centrale europea

Il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta alla presentazione della relazione annuale di Bankitalia ha sollevato rischi legati all'inflazione e alla crisi energetica, oltre alla necessità di investire sui giovani e sull'intelligenza artificiale.

A preoccupare è principalmente l'impatto del conflitto nel Golfo Persico e il rischio di nuovi shock energetici. Secondo Panetta, il blocco dello stretto di Hormuz ha già causato carenze di offerta e rincari delle materie prime energetiche. Un prolungamento della crisi potrebbe anche sottrarre fino a un punto percentuale alla crescita dell'area euro nel biennio 2026-2027 e spingere l'inflazione oltre il 6%.

Per questo, invita la Banca centrale europea a mantenere alta l'attenzione sul fronte dei prezzi, evitando che si inneschi una nuova spirale inflazionistica. Inoltre, sottolinea la necessità di affiancare agli eventuali aiuti a famiglie e imprese interventi strutturali per ridurre la dipendenza energetica dall'estero. Il vero nodo dell'economia italiana resta una crescita troppo debole, aggravata dall'invecchiamento della popolazione e dalla concorrenza internazionale sempre più intensa.

Inoltre, cita l'intelligenza artificiale come grande opportunità, ma anche sfida che richiede scelte politiche precise perché possa offrire una crescita sostenibile. L'adozione dell'IA potrebbe aumentare la produttività italiana di 0,2 punti percentuali all'anno, ma va inoltre prevenuta la formazione, la riqualificazione professionale e il rafforzamento del capitale umano per evitare che la transizione tecnologica generi nuove disuguaglianze. Il passaggio centrale del discorso riguarda i giovani, per i quali la capacità dell'Italia di innovare dipende dal valore di competenze e talenti.

La ricetta indicata dal numero uno di Bankitalia punta su una combinazione di innovazione tecnologica, investimenti nelle competenze e politiche mirate per premiare il merito e trattenere e attrarre talenti, evitando sussidi generalizzati e puntando invece su interventi capaci di accompagnare il cambiamento. In una società sempre più frammentata e instabile, la sfida non è soltanto economica, ma è anche quella di trasformare l'innovazione in benessere diffuso, evitando che la rivoluzione tecnologica produca nuove disuguaglianze invece di nuove opportunit





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