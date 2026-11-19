Fabio Panetta spiega perché la Bce mantiene cautela sui tassi, analizza la spirale prezzi-salari e il dramma dei giovani italiani che lasciano il Paese per opportunità lavorative.

Il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, ha delineato una posizione di estrema cautela riguardo alle future decisioni della Banca Centrale Europea sui tassi di interesse. Nel corso dell'evento Nexus tenutosi a Fiuggi, durante un'intervista con Lucio Fontana, direttore del Corriere della Sera, ha chiarito che il quadro macroeconomico attuale risulta troppo complesso e incerto per fornire indicazioni precise sui prossimi movimenti monetari.

Strategia Bce e complessità del quadro economico

La Banca Centrale Europea ha mantenuto un solido equilibrio intervenendo due volte sull'aumento dei tassi con grande moderazione, come sottolineato da Panetta. Tuttavia, l'istituzione ha accorciato l'orizzonte temporale delle sue proiezioni perché fornire indicazioni a medio termine potrebbe risultare fuorviante in un contesto così volatile.

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La prudenza deriva dalla necessità di mitigare rischi esterni, come eventuali decisioni sfavorevoli dell'amministrazione statunitense che potrebbero far risalire i prezzi energetici. Di conseguenza, la Bce combatte il rialzo delle aspettative inflazionistiche guidando gli investitori solo nella misura del possibile, distanziandosi dalla pratica tradizionale di orientare fermamente il mercato.

Obiettivo reale dei tassi e spirale prezzi-salari

Una domanda frequente riguarda l'efficacia delle banche centrali nel contrastare l'inflazione legata all'energia. Panetta ricorda che l'obiettivo non è arrestare rincari già avvenuti, ma impedire che l'inflazione si radichi nell'economia generando aspettative di aumenti futuri. Le banche centrali non possono influenzare i mercati energetici mondiali, ma devono agire per evitare un circolo vizioso.

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Se i lavoratori anticipano inflazione alta, richiederanno compensi salariali più elevati, aumentando i costi per le imprese. Queste ultime, a loro volta, alzeranno i prezzi temendo di perdere quote di mercato, alimentando una spirale prezzi-salari che rende il ritorno al tasso del 2% estremamente costoso. L'azione della Bce guarda quindi al futuro, non al passato.

Sorpresa occupazionale e perdita di potere d'acquisto

L'economia italiana ha resistito meglio delle attese negli ultimi anni, con la vera sorpresa positiva rappresentata dall'occupazione. Il numero di posti di lavoro, anche stabili e a tempo indeterminato, è cresciuto coinvolgendo sia i giovani sia i lavoratori over cinquanta. Nonostante ciò, il nodo critico attuale non è la mancanza di lavoro, ma il basso livello dei salari.

L'inflazione inattesa post-pandemia, alimentata dal rialzo delle materie prime, ha eroso il potere d'acquisto. Sebbene le imprese abbiano registrato profitti elevati, i salari sono cresciuti meno dei prezzi. La perdita massima del potere d'acquisto ha toccato l'otto percento, una situazione che oggi si sta progressivamente riassorbendo.

Il costo economico della fuga dei giovani

Il sistema universitario italiano forma giovani di alto livello, ma con un onere sociale considerevole. Il Cnel ha stimato che il costo della formazione dei giovani emigrati negli ultimi quindici anni ammonti a centosessanta miliardi di euro. Questo significa che il Paese ha investito in capitale umano che poi genera ricchezza all'estero, causando un danno economico diretto e ingiusto per i talenti costretti ad andare via.

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Rischi dell'intelligenza artificiale e sostenibilità

Oltre alle sfide economiche tradizionali, Panetta invita a monitorare gli effetti dell'intelligenza artificiale durante la transizione. Sorge il dubbio sulla sostenibilità finanziaria di queste tecnologie, dato che devono remunerare enormi capitali investiti per evitare problemi alla stabilità finanziaria. Parallelamente, la sostenibilità ambientale preoccupa per i data center, veri e propri centri di elaborazione che consumano grandi quantità di acqua ed elettricità.