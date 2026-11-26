Scopri le migliori novità per il panettone di Natale 2026: dai sapori innovativi di Marchesi 1824 e Sant'Ambroeus alle iniziative solidali di Cova e Galbusera. Guida completa alle scelte festive.

Il dolce simbolo del Natale si conferma un protagonista assoluto anche per le festività del 2026. A un mese esatto dal Natale, il panorama dei grandi lievitati milanesi e internazionali propone un mix unico tra rispetto della tradizione e audacia creativa. Accanto alle ricette classiche che hanno fatto la storia della pasticceria italiana, arrivano proposte sperimentali che coinvolgono chef stellati, maison della moda e produzioni artigianali di eccellenza. La scelta per la tavola di Natale diventa così un viaggio tra sapori intensi, design e gesti di generosità.

Novità Creative e Collaborazioni Esclusive

Le novità per il Natale 2026 vedono il panettone trasformarsi in un'esperienza sensoriale completa. Marchesi 1824 presenta il Panettone Mela, Cannella e Caramello, un'interpretazione che unisce la morbidezza dell'impasto al lievito madre storico con il contrasto tra dolce e salato del caramello e le note speziate. Un'alternativa golosa al classico con uvetta e canditi, perfetta per chi ama i sapori ricchi delle feste. La ricetta utilizza mela semicandita per creare un profumo evocativo di torta di mele in versione festiva.

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Anche il Viaggiator Goloso innova con il panettone Cioccolato e Rum, un formato da 750 grammi dedicato a chi preferisce sapori decisi. L'abbinamento strizza l'occhio ai dessert più lussuosi, sostituendo i classici ingredienti con cioccolato e una nota aromatica di rum. Questa proposta si configura come un regalo informale ideale per cene tra amici o per chi cerca una variante al cioccolato potente e avvolgente.

La creatività si estende anche alle collaborazioni con brand di lusso. Il panettone classico sperimenta oggi con ingredienti inediti come l'acqua di mare e lo zenzero, oppure diventa un regalo di design grazie alle collaborazioni con Etro e Fornasetti. Questi interventi trasformano il dolce natalizio in un oggetto di desiderio estetico, senza abbandonare la qualità degli ingredienti interni. Chi punta sui sapori del territorio reinventa il classico, portando in tavola interpretazioni firmate da chef stellati che elevano la lievitazione a forma d'arte.

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Tra Tradizione Milanese e Sapori Territoriali

La storia milanese si intreccia con il gusto attraverso proposte che celebrano il territorio e le materie prime locali. Sant'Ambroeus, novant'anni di storia racchiusi in un panettone, propone una nuova veste celebrativa per l'anniversario della fondazione del 1936. La ricetta rimane fedele al classico milanese, con lenta lievitazione, scorze d'arancia candite e uvetta, mentre la confezione rende omaggio alle radici cittadine e ai luoghi simbolo di Milano. È un regalo ideale per chi ama le tradizioni.

Altri brand propongono confezioni regalo multicomponenti per allungare il piacere delle feste. La proposta di Biffi include un panettone classico da un chilogrammo, torroncini ricoperti di cioccolato fondente, crema spalmabile alle nocciole e una lattina di caffè. Questa selezione è racchiusa in una shopper dedicata, creando un'idea gastronomica completa da condividere. Il panettone tradizionale diventa così il protagonista di un breakfast set natalizio di alta qualità.

Il Friuli conquista la scena con il Da Vittorio Selection, una linea gastronomica della famiglia Cerea. Il grande lievitato unisce le albicocche semicandite, che rappresentano quasi un quinto degli ingredienti, al Collio Picolit DOC, un vino passito pregiato che aggiunge sfumature aromatiche uniche. La lievitazione naturale dell'impasto bilancia perfettamente il gusto fruttato dell'albicocca con la personalità del vino. Una ricetta di equilibrio perfetto per portare in tavola durante le feste o come regalo ricercato.

Iniziative Solidali e Donazione Attiva

Il panettone si trasforma in un gesto concreto di solidarietà con iniziative che uniscono gusto e impegno sociale. L'associazione LILT Milano collabora con la storica Pasticceria Cova per raccogliere fondi destinati alle famiglie dei bambini in cura oncologica. Per ogni panettone tradizionale da un chilogrammo acquistato, Cova destina cinque euro al progetto. La ricetta utilizza lievito naturale, uvetta, scorze d'arancia e cedro canditi, e vaniglia Bourbon, unendo tradizione e supporto a chi sta attraversando momenti difficili.

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Anche le pasticcerie Tre Marie Galbusera offrono un'iniziativa solidale su prenotazione. Si può ricevere un panettone classico da 750 grammi, contribuendo a sostenere le attività dell'associazione che assiste persone in difficoltà nelle due sedi milanesi. Per ogni dolce donato, le 12 pasticcerie aderenti ne aggiungono un altro, raddoppiando la generosità. Questa modalità permette ai consumatori di trasformare il proprio acquisto in un aiuto tangibile per la comunità locale.

Il panorama del Natale 2026 vede anche 28 maestri pasticceri campani proporre i propri lievitati, ampliando l'offerta oltre la tradizione strettamente milanese. Tra grandi classici e novità, pandori e altre specialità completano la selezione. Le novant'anni di storia di marchi come Sant'Ambroeus o le innovazioni di Marchesi 1824 offrono strumenti per trovare il dolce perfetto. Che sia un gesto di design, un sapore insolito o un dono solidale, il panettone resta il cuore pulsante delle celebrazioni natalizie italiane.