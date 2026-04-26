Panico alla Cena dei Corrispondenti della Casa Bianca: Trump Scortato Via dal Secret Service

Il Presidente Trump e la First Lady Melania Trump sono stati evacuati dalla cena annuale dell’Associazione dei Corrispondenti della Casa Bianca a seguito di un forte rumore non identificato. Il Secret Service ha agito rapidamente per garantire la sicurezza del Presidente e degli ospiti.

WASHINGTON, 25 aprile (Reuters) - Un clima di panico e apprensione ha avvolto la cena annuale dell’Associazione dei Corrispondenti della Casa Bianca sabato sera, quando il Presidente Donald Trump e la First Lady Melania Trump sono stati improvvisamente scortati fuori dalla sala da pranzo dagli agenti del Secret Service .

L'evento, che si svolgeva in un'atmosfera generalmente rilassata, è stato interrotto da un forte rumore non identificato, scatenando il caos tra i circa 2.600 ospiti presenti. Un assistente della Casa Bianca ha prontamente rassicurato che il Presidente Trump è al sicuro, ma l'incidente ha sollevato interrogativi sulla sicurezza durante eventi pubblici di alto profilo.

Secondo testimonianze dirette, il rumore, descritto come una serie di forti boati – stimati tra quattro e sei – è stato udito da un fotografo freelance della Reuters all'interno dell'hotel che ospitava la cena, sebbene non nelle immediate vicinanze della sala da pranzo. Immediatamente dopo il suono, una reazione a catena di panico si è propagata tra i partecipanti. Le conversazioni si sono interrotte bruscamente, sostituite da grida di allarme: “Scendete, scendete! ”.

Centinaia di invitati si sono gettati a terra, cercando riparo sotto i tavoli, mentre agenti del Secret Service, equipaggiati con abiti da combattimento, si sono precipitati nella sala da pranzo per garantire la sicurezza del Presidente e degli altri ospiti. Il Presidente e la First Lady, prima di essere scortati via, si erano chinati dietro la cattedra, in un gesto istintivo di protezione.

La scena, trasmessa in diretta da CSPAN, ha mostrato un'evidente preoccupazione sul volto di Melania Trump, che sembrava aver notato qualcosa di sospetto tra la folla poco prima dell'evacuazione. I camerieri, presi dal panico, hanno abbandonato i loro compiti e si sono diretti verso l'uscita, contribuendo ulteriormente al clima di disordine. L'incidente ha generato un'ondata di speculazioni e interrogativi sulla natura del rumore e sulle possibili minacce alla sicurezza.

L'evacuazione rapida e coordinata del Presidente e della First Lady da parte del Secret Service ha dimostrato l'efficacia dei protocolli di sicurezza, ma ha anche evidenziato la vulnerabilità di eventi pubblici di questa portata. Le autorità competenti hanno avviato immediatamente un'indagine per determinare l'origine del rumore e per accertare se si sia trattato di un incidente isolato o di una potenziale minaccia. Al momento, non sono state rilasciate informazioni ufficiali sulla natura del rumore, alimentando ulteriormente le speculazioni.

La cena dell’Associazione dei Corrispondenti della Casa Bianca è un evento tradizionale che riunisce giornalisti, funzionari governativi e personalità di spicco, ed è spesso utilizzato come piattaforma per il Presidente per interagire con la stampa. L'incidente di sabato sera ha inevitabilmente gettato un'ombra sull'evento, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e sulla capacità di garantire un ambiente protetto per i partecipanti.

La reazione immediata del Secret Service e la rassicurazione sulla sicurezza del Presidente Trump hanno contribuito a contenere il panico, ma l'incidente rimane un campanello d'allarme sulla necessità di rafforzare le misure di sicurezza per eventi pubblici di alto profilo. L'indagine in corso è cruciale per comprendere appieno le circostanze dell'incidente e per prevenire il ripetersi di situazioni simili in futuro.

La comunità giornalistica e l'opinione pubblica attendono con ansia i risultati dell'indagine, sperando che venga fatta piena luce su quanto accaduto





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