Panico alla Cena dei Corrispondenti: Spara un Uomo, Trump Evacuato

Un uomo armato ha aperto il fuoco durante la cena annuale dei corrispondenti della Casa Bianca, causando panico e l'evacuazione di Donald Trump e del vicepresidente Vance. Un agente del Secret Service è rimasto ferito.

Un episodio di forte tensione si è verificato ieri sera durante la cena annuale dei corrispondenti della Casa Bianca, tenutasi in un lussuoso hotel della capitale americana.

Intorno alle 20:35, diversi colpi di arma da fuoco – testimoni parlano di quattro o sei spari – hanno squarciato il silenzio della lobby, gettando nel panico i circa 2.600 giornalisti presenti. La reazione immediata è stata di trinceo: i presenti si sono riparati sotto i tavoli, dietro le colonne e in qualsiasi altro luogo che potesse offrire una minima protezione, mentre gli agenti del Secret Service, con prontezza e professionalità, si sono immediatamente mobilitati per mettere in sicurezza l’area e neutralizzare la minaccia.

L'uomo responsabile, identificato come Cole Tomas Allen, un trentunenne originario della California, era ospite all'interno dell'hotel, un dettaglio che ha facilitato il suo accesso all'edificio nonostante le stringenti misure di sicurezza. Allen era equipaggiato con un arsenale preoccupante, comprendente un fucile a canna liscia, una pistola e diversi coltelli. Sembra che abbia tentato di eludere un controllo di sicurezza, ma è stato prontamente fermato dagli agenti.

Durante lo scontro a fuoco, un agente del Secret Service è rimasto ferito, ma fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazione e si trova già in via di guarigione. L'aggressore è stato immediatamente bloccato e trasportato in ospedale per accertamenti, ma è stato dimesso poco dopo.

Le autorità competenti stanno conducendo indagini approfondite per chiarire il movente alla base di questo gesto violento, ma al momento, come ha dichiarato il capo della polizia di Washington, Jeffery Carroll, è ancora troppo presto per trarre conclusioni definitive. L'evento ha provocato un'immediata evacuazione di Donald Trump e del vicepresidente JD Vance, che sono stati allontanati dalla sala in direzioni opposte, seguendo i protocolli di sicurezza standard.

Anche la first lady Melania Trump e diversi membri del governo, tra cui il segretario di Stato Marco Rubio, erano presenti all'evento e sono stati messi al sicuro. Nonostante il panico e la confusione, fortunatamente nessuno degli ospiti è rimasto ferito. I racconti dei presenti descrivono scene di terrore e disorientamento: il corrispondente de La Stampa, Alberto Simoni, ha raccontato come le persone si siano gettate a terra, cercando disperatamente riparo sotto i tavoli.

La cena è stata immediatamente annullata e l'area è stata circondata da un imponente dispiegamento di forze dell'ordine, inclusa la Guardia Nazionale e diversi elicotteri. La situazione è rimasta tesa per diverse ore, mentre le autorità lavoravano per garantire la sicurezza dell'area e raccogliere prove. L'incidente ha sollevato interrogativi sulla sicurezza degli eventi pubblici e sulla necessità di rafforzare le misure di protezione per figure politiche di alto profilo.

La rapidità e l'efficacia dell'intervento del Secret Service sono state ampiamente lodate, ma l'episodio ha comunque lasciato un segno profondo nella comunità giornalistica e nella nazione intera. Poche ore dopo l'incidente, Donald Trump è apparso in pubblico dalla Casa Bianca, ancora in smoking, per commentare l'accaduto. Ha espresso la sua gratitudine al Secret Service per il loro coraggioso intervento, definendo l'aggressore un “lupo solitario” armato fino ai denti.

Ha poi lanciato un appello all'unità nazionale, esortando gli americani a risolvere le loro divergenze in modo pacifico, indipendentemente dalla loro affiliazione politica. Trump ha anche condiviso i suoi immediati pensieri durante l'incidente, rivelando di aver inizialmente scambiato i colpi di arma da fuoco per il rumore di un oggetto caduto, come un vassoio. Ha sottolineato lo shock e la sorpresa che ha provato quando ha realizzato la gravità della situazione.

Ha inoltre fatto riferimento al clima politico polarizzato che circonda la sua presidenza, accusando i media di diffondere notizie false e di rappresentare la sua amministrazione in modo distorto. Trump aveva preparato, a suo dire, “il discorso più inappropriato di sempre” per la cena dei corrispondenti, ma ha scherzato dicendo che la prossima volta sarà “molto noioso”.

Ha infine riconosciuto i rischi intrinseci al suo ruolo, affermando che la professione politica è pericolosa e che nessun paese è immune alla violenza politica. Ha assicurato che l'evento sarà riprogrammato entro un mese.

Questo episodio si inserisce in una serie di precedenti tentativi di aggressione nei confronti del presidente Trump, tra cui un ferimento a un orecchio durante un comizio in Pennsylvania nel luglio 2024 e l'arresto di un uomo armato che cercava di avvicinarsi a lui durante una partita di golf in Florida a settembre dello stesso anno





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