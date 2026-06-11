Panico in un ristorante-fast food di La Spezia: liquami caduti dal controsoffitto durante il pranzo

Un gruppo di clienti ha assistito a uno spaventoso episodio in un ristorante-fast food di La Spezia, dove liquami sono stati improvvisamente scrosciati dal controsoffitto durante il pranzo. Secondo le prime ricostruzioni, il guasto sarebbe partito dagli scarichi dei servizi igienici del piano superiore.

Un ristorante-fast food di La Spezia ha visto alcuni clienti improvvisamente raggiunti da uno scroscio di liquami caduti dal controsoffitto durante il pranzo. Secondo le prime ricostruzioni, il guasto sarebbe partito dagli scarichi dei servizi igienici del piano superiore.

I clienti coinvolti hanno riferito che liquido scuro piovuto dall'alto ha investito adulti e bambini, lasciandoli sotto choc e in lacrime. I tecnici intervenuti hanno confermato che si trattava di acque nere. Le famiglie hanno notato un via vai di tecnici impegnati a ispezionare il soffitto sopra i loro tavoli e hanno notato che i servizi igienici erano tutti fuori uso, senza ulteriori spiegazioni. Dopo l'episodio, l'Asl ha sospeso l'esercizio dell'attività, in attesa delle verifiche igienico-sanitarie necessarie. Le famiglie hanno formalizzato una denuncia per fare piena luce sull'accaduto





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